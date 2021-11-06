Під Одесою жорстоко побили депутата з Херсонщини: лікарі борються за його життя

Невідомі зупинили автомобіль, в якому був депутат разом з дружиною. Зловмисники побили подружжя. Зараз їх розшукують копи.
У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області. Наразі чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Поліція порушила кримінальне провадження.
Про інцидент повідомили в поліції Одеської області. За даними правоохоронців, невідомі зупинили автомобіль, в якому був депутат разом з дружиною. Зловмисники побили подружжя.
Потерпілий чоловік, ім'я якого не називається, перебуває у важкому стані в лікарні, за його життя борються лікарі.
Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться досудове розслідування. Поліцейські розшукують зловмисників. Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
Як повідомляв Главред, у Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину в дитсадок. Її з непроникаючими ножовими пораненнями доставили в лікарню.
Однією з версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості. Надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.
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