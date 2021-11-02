"Копали ногами на очах у дітей": у Дніпрі школяр з мамою побили вчительку

У Дніпрі школяр з мамою побили вчительку/ скріншот з відео

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вчительки школярем і його матір'ю. Про це повідомляє портал ТСН.

Як повідомляють журналісти, інцидент стався на уроці математики. Дванадцятирічний школяр в телефоні написав повідомлення мамі, що вчителька нібито відсадила від нього однокласників і вилаяла за погану поведінку. Мати прийшла в школу разом зі старшим сином-студентом і пішла розбиратися з вчителькою.

Педагог говорила копам, що жінка з сином спершу матірно її лаяли, а після почали штовхати ногами. Причому на очах у інших школярів.

"Погрожувала, кричала, що я тебе вб'ю, поламаю тобі руки і ноги. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами. І її повнолітній син продовжували це побиття. Це сталося на очах у дітей", - каже директор школи любов Рудник.

Тим часом мати шестикласника своєї провини не визнає і стверджує, що всього лише захищала сина.

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"Ми не вломилися, а зайшли, як всі нормальні, порядні люди. Я як мати - приходжу і захищаю своїх дітей", - заявила підозрювана.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі учень шостого класу шкіл №94 побив вчительку музики прямо на уроці через зауваження.

За попередньою інформацією, підліток під час уроку грав у телефоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою. Вчителька підійшла, і забрала телефон, після цього дитина накинулася на неї з кулаками на очах у всього класу.