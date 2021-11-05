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Вивезли в ліс і жорстоко побили: у Польщі копи відлупцювали молодого українця

5 листопада 2021, 09:57

Підозрюваним поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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У Польщі копи побили українця / naszamlawa.pl

У Польщі молодий українець став жервтою неправомірного застосування сили з боку двох поліцейських.

Подія трапилася в місті Млава у вересні. За словами українця, правоохоронці спочатку затримали його, а потім вивезли в ліс і застосували силу, повідомляє місцеве видання Nasza Mlawa.

Поліцейським, яких звинуватили в нападі на українця, загрожує до п'яти років в'язниці.

Жорстоке побиття українця копами в Польщі: що відомо

16-го вересня правоохоронці прибули на вулицю Жеромського на виклик про дебош. Там вони затримали 30-річного українця, як стверджується, перевищивши свої повноваження.

Зазначається, що наступного дня українець поскаржився в поліцію на дії правоохоронців. За словами чоловіка, його вивезли в ліс і побили. Заяву у громадянина України не прийняли, пояснивши це тим, що він нетверезий. Тоді українець звернувся в прокуратуру. Після цього почалося розслідування. Двох поліцейських відсторонили від роботи.

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Як розповів районний прокурор міста Мальва Марцин Багінський, після побиття поліцейськими стан здоров'я українця погіршився на сім днів. У поліцейських взяли пояснення, зараз їх перевіряють.

"До них було застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з виключенням зі служби", - уточнив прокурор.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця - перевищення повноважень співробітниками поліції.

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