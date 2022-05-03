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Орки обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці, багато загиблих

3 травня 2022, 19:22

У вівторок, 3 травня, російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області.

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Окупанти обстріляли завод в Авдіївці / korespondent

У вівторок, 3 травня, російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. В результаті загинули 10 осіб, пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Також ще 15 осіб в результаті обстрілу отримали поранення.

"Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися і кількість жертв, ймовірно, може бути ще більшою", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА повідомляє, що окупанти точно знали, куди цілили. Зокрема, робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали автобуса, який мав був їх розвозити із заводу додому.

Раніше Арестович зазначав, що російські окупанти почали наступ на всіх ділянках лінії фронту в Україні. Наступальні дії фіксуються не тільки на Донбасі, але і в Херсонській області в напрямку Кривого Рогу. Раніше також повідомлялося про ворожу активність неподалік від Запоріжжя та Миколаєва. Таке рішення командування ворога радник Голови ВП назвав дивним.

Також Арестович зазначав, що росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей. У той же час, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

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