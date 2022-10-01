УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них діти

1 жовтня 2022, 14:34

Російські окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів.

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них діти
Олег Синєгубов розповів про страшну знахідку на Харківщині / Facebook/synegubov.oleg / СБУ

У Куп'янському районі Харківської області виявлено тіла 20 осіб, які загинули в результаті обстрілу російських окупантів.

Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram.

Він уточнив, що, за попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються.

"Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - додав Синєгубов.

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них діти

За даними СБУ, 20 людей загинуло, серед них 10 дітей. Їх розстріляли зі стрілецької зброї диверсійно-розвідувальна група російських окупантів.

  • Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних
    Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних СБУ
  • Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних
    Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних СБУ
  • Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних
    Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних СБУ
  • Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних
    Окупанти під Куп'янськом розстріляли колону цивільних СБУ

Нагадаємо, вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетний удар по околиці Запоріжжя і потрапили в громадянську гуманітарну колону. На місці обстрілу утворилася величезна воронка.

В результаті обстрілу 30 людей загинули (серед них двоє дітей) і 88 осіб постраждали. Зокрема, загинув один поліцейський і ще 27 отримали поранення.

Через цю трагедію голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив у регіоні 1 жовтня 2022 року днем жалоби.

Інші новини:

обстріли Купянск війна Росії та України Олег Синегубов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:06

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУ

16:03

Кіркоров тужить: у співака велике горе

16:03

Велика смута або військовий розгром: експерт назвав дві причини для відсторонення Путіна

15:59

Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з "котла"Відео

15:48

Пугачова продає свій легендарний будинок: названо ціну

Реклама
15:27

"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:17

Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТОВідео

15:09

Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – ДаніловВідео

14:34

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них дітиФотоВідео

14:30

Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - СоскінВідео

14:22

На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

14:08

Коли свято бабусь та дідусів в Україні у 2022 році та інші свята сім'їВідео

14:06

"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

13:47

Не божевільні, а генії: навіщо люди кладуть в холодильник джинси, колготки та навіть взуття

13:38

Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапорВідео

13:18

ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полонВідео

13:05

Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISWВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 жовтня 2022: Дівам - розставання, Терезам - труднощі, Водоліям - борги

12:58

У листопаді Росія знову може напасти з боку Білорусі - Золотарьов

12:53

"Вони розуміють, що реакція на їхні дії буде": експерт пояснив у чому сенс "ядерних лякалок" Кремля

Реклама
12:40

Гороскоп на жовтень 2022 для Стрільців: місяць буде дуже прибутковим - коли чекати грошейВідео

12:14

Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - СоскінВідео

12:11

У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточеніВідео

11:47

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

11:36

Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

11:32

Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – ГайдайВідео

11:25

Прикмети на 2 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб привернути неймовірний успіх і здоров'яВідео

11:24

Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

11:22

"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у ЗапоріжжіВідео

11:22

Божевільний Охлобистін виступив на концерті біля Кремля та розповів про "священну війну"Відео

11:21

Гороскоп на жовтень 2022: Близнюкам - випробування, Терезам - здійснення бажань, Рибам - великі гроші

11:18

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

11:00

Як приборкати оскаженілого російського звіра, або Чому Україну приймуть до НАТОПогляд

10:51

Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня: де чекати негоди

10:28

"Я просто подзвонив попрощатися": окупант розповів дружині про тяжке становище армії РФ на фронті

10:12

Російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків

09:58

Кремлівські пики відчувають, що це не свято, а початок їхнього кінцяПогляд

09:37

Як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця року: Жданов назвав найгірший та найкращий сценарії

09:28

ЗСУ ліквідували вагнерівця "Самурая": раніше він воював у Сирії та Лівії

09:00

Чи ризикне Путін та якою буде відповідь Заходу: Михайло Гончар про перспективи ядерного удару

Реклама
08:51

Із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

08:32

Три країни можуть виступити категорично проти прийому України до НАТО - ЖдановВідео

08:30

Дрова або пелети: яке опалення дешевше в Україні і як заощадитиВідео

08:25

ЗСУ знищили "Сонцепік" окупантів і вдарили по логістичних центрах

07:51

ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години - ISWВідео

06:09

День ангела Ірини 2022 - чарівні привітання і картинки

05:33

Дід наклав в штаниПогляд

04:00

Перетворюються на жорстких тиранів: імена чоловіків, від яких після весілля захочеться втекти

03:30

Зліт долара до 50 грн: українців попередили про неминучу девальваціюВідео

03:20

Смачні квашені помідори за 1 день: шалений рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти