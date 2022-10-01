Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них діти

Олег Синєгубов розповів про страшну знахідку на Харківщині / Facebook/synegubov.oleg / СБУ

У Куп'янському районі Харківської області виявлено тіла 20 осіб, які загинули в результаті обстрілу російських окупантів.

Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram.

Він уточнив, що, за попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються.

"Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - додав Синєгубов.

За даними СБУ, 20 людей загинуло, серед них 10 дітей. Їх розстріляли зі стрілецької зброї диверсійно-розвідувальна група російських окупантів.

Нагадаємо, вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетний удар по околиці Запоріжжя і потрапили в громадянську гуманітарну колону. На місці обстрілу утворилася величезна воронка.

В результаті обстрілу 30 людей загинули (серед них двоє дітей) і 88 осіб постраждали. Зокрема, загинув один поліцейський і ще 27 отримали поранення.

Через цю трагедію голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив у регіоні 1 жовтня 2022 року днем жалоби.

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