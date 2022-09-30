Російська ракета у Дніпрі вбила цілу сім'ю, вижив лише пес - він плакав на руїнах будинку

Глава загиблої родини захищає Україну на фронті. У той момент, коли в будинок влучила російська ракета, він знаходився на позиціях під Лиманом на Донеччині.
У четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті загинула ціла сім'я: бабуся Алла, мати Наталя, дочка Василиса і син Іван. Вижив лише домашній улюбленець - пес Крим.
Глава сім'ї захищає Україну на фронті. У момент трагедії він перебував на позиціях під Лиманом. Дізнавшись, що втратив всю свою сім'ю, він приїхав до Дніпра.
Фото і відео собаки, яка плакала на руїнах будинку, напередодні облетіли світ. Пес стояв на руїнах будинку і чекав на своїх маленьких господарів, які вже ніколи не повернуться.
Тварина втратила слух, зір, отримала важку контузію.
Тепер же народний депутат України Юлія Гришина опублікувала фотографію загиблих дітей.
Нардеп підкреслила, що Росія продовжує масовий терор і вбивства мирних українців, зокрема і дітей. Вона закликала світ підтримати Україну в боротьбі з агресором.
"Десятки невинних життів. Від болю хочеться кричати на весь світ. Ми - щит, який зараз захищає інші країни від кривавого вбивці! Захищаємо ціною життя наших дітей", - йдеться у повідомленні Гришиної в Telegram.
Як повідомляв Главред, 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя та влучили в гуманітарну колону. Внаслідок ракетного удару 23 людини загинули і 28 - поранені. Всі - цивільні.
У ніч на п'ятницю та вранці 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв і Дніпро. Спалахнули пожежі. Є постраждалі та загиблий. У Дніпрі російські ракети знищили траснпортне підприємство: згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.
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