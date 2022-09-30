Російська ракета у Дніпрі вбила цілу сім'ю, вижив лише пес - він плакав на руїнах будинку

Сім'я загинула в Дніпрі, вижив лише собака / Фото Telegram

У четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті загинула ціла сім'я: бабуся Алла, мати Наталя, дочка Василиса і син Іван. Вижив лише домашній улюбленець - пес Крим.

Глава сім'ї захищає Україну на фронті. У момент трагедії він перебував на позиціях під Лиманом. Дізнавшись, що втратив всю свою сім'ю, він приїхав до Дніпра.

Фото і відео собаки, яка плакала на руїнах будинку, напередодні облетіли світ. Пес стояв на руїнах будинку і чекав на своїх маленьких господарів, які вже ніколи не повернуться.

Тварина втратила слух, зір, отримала важку контузію.

З усієї родини вижив лише собака / Фото t.me/mykharkov_info

Пес Крим плакав на руїнах будинку / скріншот

Тепер же народний депутат України Юлія Гришина опублікувала фотографію загиблих дітей.

Василина та Іван загинули від російської ракети / Фото t.me/Gryshyna_channel/2511

Нардеп підкреслила, що Росія продовжує масовий терор і вбивства мирних українців, зокрема і дітей. Вона закликала світ підтримати Україну в боротьбі з агресором.

"Десятки невинних життів. Від болю хочеться кричати на весь світ. Ми - щит, який зараз захищає інші країни від кривавого вбивці! Захищаємо ціною життя наших дітей", - йдеться у повідомленні Гришиної в Telegram.

Як повідомляв Главред, 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя та влучили в гуманітарну колону. Внаслідок ракетного удару 23 людини загинули і 28 - поранені. Всі - цивільні.

У ніч на п'ятницю та вранці 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв і Дніпро. Спалахнули пожежі. Є постраждалі та загиблий. У Дніпрі російські ракети знищили траснпортне підприємство: згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.

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