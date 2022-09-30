'Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте': Зеленський про обстріл колони в Запоріжжі

Володимир Зеленський відреагував на обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі / t.me/starukhofficial

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли російськими окупантами колони авто з цивільними в Запоріжжі, в результаті чого загинули 25 осіб і більше 50 отримали поранення.

Він підкреслив, що росіяни вранці 30 вересня випустили 16 ракет по Запоріжжю. Про це глава держави написав у Telegram.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення в Запоріжжі, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Б'є по українських регіонах з реактивних систем залпового вогню і безпілотників. Тільки по Запоріжжю і району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити тільки закінчені терористи, яким не повинно бути місця в цивілізованому світі", - написав він.

"Ворог лютує і намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно нищить мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Будете відповідати неодмінно. За кожне загублене життя українців", - додав Зеленський.

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні На виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу.

Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

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