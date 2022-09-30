'Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте': Зеленський про обстріл колони в Запоріжжі

Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення, підкреслив президент.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли російськими окупантами колони авто з цивільними в Запоріжжі, в результаті чого загинули 25 осіб і більше 50 отримали поранення.
Він підкреслив, що росіяни вранці 30 вересня випустили 16 ракет по Запоріжжю. Про це глава держави написав у Telegram.
"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення в Запоріжжі, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Б'є по українських регіонах з реактивних систем залпового вогню і безпілотників. Тільки по Запоріжжю і району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити тільки закінчені терористи, яким не повинно бути місця в цивілізованому світі", - написав він.
"Ворог лютує і намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно нищить мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Будете відповідати неодмінно. За кожне загублене життя українців", - додав Зеленський.
Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі
Нагадаємо, 30 вересня близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні На виїзді з міста до тимчасово окупованої території.
Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу.
Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.
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