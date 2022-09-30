УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

3-річний хлопчик бігав серед трупів та плакав: у Запоріжжі дитина втратила батьків внаслідок удару

30 вересня 2022, 13:25

Російські окупанти вдарили ракетами по колоні мирних жителів, які хотіли забрати родичів з окупованої території.

обстрел Запорожья
3-річна дитина стала сиротою внаслідок обстрілу Запоріжжя / Колаж фото РИА Новости, t.me/starukhofficial

Російські окупанти вдарили ракетами по колоні мирних жителів у Запоріжжі. Внаслідок цього загинули 25 людей, понад 50 людей отримали поранення. Після обстрілу люди помітили 3-річного хлопчика, який бігав розбомбленою трасою і голосно плакав. Дитина шукала своїх батьків. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Як виявилось, мама та тато хлопчика загинули на місці внаслідок цього жахливого обстрілу. Дитина залишилася круглою сиротою.

"Це просто жах. Я бачив, як серед згорілих авто і трупів бігає трирічний хлопчик і шукає своїх батьків. А вони загинули. І мама, і тато загинули...", - розповів свідок.

Ще один 5-річний хлопчик отримав серйозні травми. Нині дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані, за його життя борються медики.

обстрел Запорожья
3-річна дитина стала сиротою внаслідок обстрілу Запоріжжя / Скріншот

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07:00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосування ЗРК С-300. Чотири ракети влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається помститися "за нашу незламність та свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно будуть відповідати за кожне згублене життя українців.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:57

Окупанти потрапили в оточення: у ЗСУ розкрили деталі "котла" під Лиманом

14:52

У Путіна розповіли, що буде з окупованими територіями України після анексіїВідео

14:40

Наталя Могилевська засвітила зайвого в блискучому піджаку на голе тіло

14:24

"Не треба мене задовбувати": Каменських намагалася надоумити запроданку Лорак, але не вийшлоВідео

14:20

День вчителя 2022 в Україні: традиції дня, сердечні привітання і картинки до свята

Реклама
14:10

"Батько народів": сам їх "народжує", сам вбиваєПогляд

14:04

Міняють сина чи батька на худобу: сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

14:01

РФ продовжить війну в Україні: Пєсков назвав головну мету Кремля

13:57

"Зараз мені легше, діти зі мною": Джамала розповіла, що з її синами, та як переживає події в УкраїніВідео

13:57

Посилення для ЗСУ: Резніков поговорив з главою Пентагону та анонсував "хороші новини"Відео

13:48

Осадча прокляла зірок РФ, які виступатимуть на честь окупації українських міст

13:27

План деокупації України: Зеленський зібрав Ставку та обговорив ситуацію на фронтіВідео

13:25

3-річний хлопчик бігав серед трупів та плакав: у Запоріжжі дитина втратила батьків внаслідок ударуВідео

13:22

За порадою Кобзона: з'ясувалася таємниця покійного Моїсеєва

13:00

Гороскоп на завтра, 1 жовтня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - образи, Рибам - гроші

12:57

Російська ракета у Дніпрі вбила цілу сім'ю, вижив лише пес - він плакав на руїнах будинку

12:53

Окупанти в котлі: ЗСУ оточили Лиман, росіяни тікають з міста - журналістВідео

12:36

"Миру можна досягти протягом декількох днів": Лукашенко назвав цинічну умову

12:20

Хто виносив двійнят Пугачової і Галкіна - росЗМІ розкрили нову інформацію про сурогатну матір

11:59

"Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте": Зеленський про обстріл колони в ЗапоріжжіВідео

Реклама
11:44

Українські військові звільнили Ямпіль на ДонеччиніВідео

11:34

Яка форма нігтів зараз у моді: гарний манікюр зима 2022 2023, що виглядає незабутньоФото

11:16

Путіна агітують на застосування ядерної зброї в Україні: російський опозиціонер назвав ім'яВідео

11:16

"Очі собаки, що випорожнюється": Осадча розповіла, як відрізнити росіян від фінів

11:10

"Путін на роздоріжжі": диктатору радять не поспішати з анексією частини України - ЗМІ

11:05

Хвороби Путіна: чому він дивно рухається і що відомо про діагнозВідео

10:46

Як відновити чорний колір одягу, що вигорів: 5 способів, які подарують речі друге життя

10:34

Путін може в одну мить втратити всю свою армію - Фейгін

10:19

У Херсоні ударом ЗСУ знищено заступника гауляйтера з ФСБВідео

10:11

ЗСУ ліквідували російського лівонаціоналіста "Вольгу", який все життя провів у війнахВідео

10:01

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

09:45

Удар ЗСУ на Луганщині: знищено казарму РФ разом з десятками окупантівВідео

09:26

Чому ворог цілить у ЗапоріжжяПогляд

08:59

Окупанти в пастці: на Донбасі росіянам загрожує оточення, Бутусов розкрив деталіВідео

08:55

РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 загиблих та 28 пораненихВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

08:31

Путін не довіряє Міноборони та безпосередньо командує військами на фронті - ISWВідео

08:30

Як почистити біле взуття: "хитрі" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

08:27

РФ обстріляла Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя: є поранені та загиблий, згоріли півсотні автобусівФотоВідео

07:57

ЗСУ прорвали оборону ворога: під Лиманом окупантам світить "котел" - журналістВідео

Реклама
07:35

Путін визнав "незалежність" окупованої Херсонщини та Запоріжжя

07:11

На Росію чекає крах: мобілізація Путіна закінчиться катастрофою для РФ - ДаніловВідео

07:10

Як відіпрати кров з одягу: 10 способів, які не лишать від плям ні сліду

06:58

Білорусь розмажуть, якщо звідти в Україну прилетить ядерна боєголовкаПогляд

06:44

Захисники України ймовірно завершили оточення Лиману та зможуть взяти місто - ISW

06:00

На Росію чекає розпад та громадянська війна, а Україна захопить її території до Калуги – Соскін

05:22

ТОП-10: які продукти слід обов'язково їсти щодня та чому

04:52

"Як у труні": росіяни жахнулися, побачивши Волочокову з квітами

04:20

Путін став "жертвою пропаганди", він здійснює низку фатальних помилок - ЖдановВідео

03:32

Гороскоп на жовтень 2022 для Близнюків - коли чекати прибуток, гарну новину і успіхВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти