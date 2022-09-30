3-річний хлопчик бігав серед трупів та плакав: у Запоріжжі дитина втратила батьків внаслідок удару

3-річна дитина стала сиротою внаслідок обстрілу Запоріжжя / Колаж фото РИА Новости, t.me/starukhofficial

Російські окупанти вдарили ракетами по колоні мирних жителів у Запоріжжі. Внаслідок цього загинули 25 людей, понад 50 людей отримали поранення. Після обстрілу люди помітили 3-річного хлопчика, який бігав розбомбленою трасою і голосно плакав. Дитина шукала своїх батьків. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Як виявилось, мама та тато хлопчика загинули на місці внаслідок цього жахливого обстрілу. Дитина залишилася круглою сиротою.

"Це просто жах. Я бачив, як серед згорілих авто і трупів бігає трирічний хлопчик і шукає своїх батьків. А вони загинули. І мама, і тато загинули...", - розповів свідок.

Ще один 5-річний хлопчик отримав серйозні травми. Нині дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані, за його життя борються медики.

3-річна дитина стала сиротою внаслідок обстрілу Запоріжжя / Скріншот

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07:00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосування ЗРК С-300. Чотири ракети влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається помститися "за нашу незламність та свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно будуть відповідати за кожне згублене життя українців.

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