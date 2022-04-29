Під Києвом знайшли ще 900 тіл українців: Зеленський шокував заявою

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що правоохоронці знову виявили масове поховання близько дев'яти сотень цивільних осіб на території Київської області, яка перебувала під російською окупацією в березні.

"Міжнародні інститути іноді дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти - я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча все це бачили. Але тим не менше вони ж забирають сліди (своїх злочинів - ред.) - пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи. Але тим не менш, вони шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи на те, що вони спалили (частина трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу 900 осіб у Київській області. 900 чоловік!",- сказав президент.

За словами президента, скільки людей загинуло - ніхто не знає.

"Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів - ред.) - ми ж не знаємо скільки!",- заявив Зеленський.

Президент додав, що українська влада розраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували в Росію.

Він запевнив, що українська прокуратура і правоохоронці безумовно знайдуть і засудять всіх російських окупантів, причетних до злочинів проти цивільного населення.

Однак для України важливо міжнародне визнання, що росіяни вчинили подібні злочини, і Росія повинна нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Пізніше в коментарі Суспільному прессекретар Ірина Прянішнікова сказала, що президент Зеленський обмовився або мав на увазі загальну статистику щодо загиблих.

"Поліція Київської області не має інформації про братську могилу з 900 тілами цивільних", - сказала вона.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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