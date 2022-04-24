У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, котрі скидали з літаків

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів / theguardian.com

У тілах жителів Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста із літаків, інформує видання The Guardian.

Як підтвердили газеті експерти, десятки жертв з Бучі та Ірпені загинули від флешетів. Росіяни скидали ці снаряди на міста з літаків.

Видання зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник голови ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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