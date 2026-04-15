Росія може готувати новий удар 'Орєшніком' по Україні: названо дати

Моніторингові канали фіксують ознаки можливої підготовки Росії до нового ракетного запуску "Орєшніка" з полігону "Капустін Яр" у напрямку України.

Росія може готувати новий удар "Орєшніком" по Україні

Країна-агресорка Росія закриває повітряний простір над полігоном "Капустін Яр", що може свідчити про підготовку нового удару по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це попереджають моніторингові канали.

За інформацією аналітиків, 15 квітня з’явилися дані про закриття Росією повітряного простору над полігоном Капустін Яр в Астраханській області, звідки здійснюються запуски ракет "Орєшнік".

"Обмеження діють щодня з 15 по 17 квітня, з 09:00 до 19:00. Причина закриття повітряного простору невідома", - йдеться у повідомлення.

Ще за тиждень до цього моніторингові ресурси повідомляли про підготовку нового запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" з цього полігону у напрямку України найближчим часом.

Імовірно, як і раніше, такі пуски можуть відбуватися без повноцінного бойового заряду, адже їхньою основною метою є не ураження цілей.

Подібні запуски використовують для випробування ракети в реальних умовах, збору інформації про роботу систем протиповітряної оборони та управління, а також для демонстрації можливостей і чинення тиску на Україну та її партнерів.

"Фактично це випробування та психологічний вплив, а не класичний ракетний удар. До пуску готові 2 ракети, інформація про можливі цілі відсутня", - йшлось у повідомленні моніторів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська можуть готуватися до застосування проти України балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орєшнік". За даними моніторингових ресурсів, на полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області вже підготовлено до запуску дві такі ракети.

Раніше, в ніч на 9 січня 2026 року, Росія здійснила масштабний обстріл України, під час якого по Львівській області була випущена ракета "Орєшнік", здатна нести ядерний заряд. Вибухи тоді було чути як у Львові, так і в області, і це став перший подібний удар по західному регіону поблизу кордонів ЄС від початку повномасштабної війни.

За оцінкою експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Бескрестнова, цей удар мав демонстративний характер і був сигналом для Європи. Він зазначив, що ракета пробила кілька перекриттів будівлі та знищила повне зібрання творів Леніна.

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

