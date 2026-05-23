Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області.

Росія завдала удару по Харківській області

Коротко:

У селищі Ківшарівка в результаті влучання безпілотника загинув чоловік

Окупанти РФ здійснили масований обстріл міста Богодухів

У Харківській області внаслідок ворожих атак 22 травня загинули три людини, а також є постраждалі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, у селищі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок влучання російського безпілотника загинув 46-річний чоловік.

Також того ж дня окупанти РФ здійснили масований обстріл міста Богодухів із застосуванням БПЛА типу "Молнія". Тоді було зафіксовано близько семи ударів, пошкоджено житлові будинки, 54-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію.

"Пізніше, близько 22:30, російські військові, імовірно за допомогою FPV-дрона, атакували легковий автомобіль на автодорозі Ізюм – Борова поблизу перехрестя між селами Гороховатка та Мирне Ізюмського району", – заявили в прокуратурі.

В результаті удару загинув 48-річний чоловік. 41-річна жінка отримала поранення і померла в лікарні. Ще одна 42-річна жінка отримала поранення і перебуває під наглядом медиків.

РФ змінила тактику обстрілів України дронами

Главред писав, що, за словами українського аналітика з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігоря Анохіна, Росія прагне тривалий час утримувати українські міста в стані тривоги, порушувати повсякденне життя мирних жителів, а також завдавати ударів по енергетичній та критично важливій інфраструктурі.

Крім того, відновлені масові атаки дешевими безпілотниками створюють величезне навантаження на систему протиповітряної оборони по всій території України.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку Сили оборони здійснюють як локальні, так і більш глибокі контрнаступальні дії. Водночас російські війська продовжують тиск у районі Покровська.

Також Сили оборони України відтіснили російські війська на Великобурлуцькому напрямку майже до державного кордону. Прес-секретар Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація на цій ділянці фронту для українських військ покращилася.

Прес-секретар 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як заявив, що російські війська намагаються просуватися в напрямку Сум і розглядають захоплення Сум та Харкова як одну з найближчих цілей, хоча поки що їм це не вдається.

Харківська обласна прокуратура Харківська обласна прокуратура — це державний орган правової системи України, розташований у Харкові. Її головне завдання полягає у нагляді за дотриманням законності, захисті прав громадян та відстоюванні інтересів держави на території Харківської області. Станом на травень 2026 року відомство очолює Юрій Ігорович Папуша (призначений 18 лютого 2026 року).

