Чому Росія пішла на переговори з Україною на другий день війни: Арестович назвав три причини

Відбулися вже три раунди переговорів Україна - РФ / соцмережі

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович назвав три основні причини, з яких Росія так швидко пішла на переговори з Україною про припинення війни.

Арестович нагадав в ефірі Україна 24, що переговори Росії та України ініціювала російська сторона вже на другий день після повномасштабного вторгнення в Україну. За словами радника глави ОП, така швидкість не має аналогів у світовій військовій історії. Він назвав можливі причини дій Росії:

Все пішло не так, як очікували.

У РФ одразу зрозуміли, що реакція Заходу - не та, на яку розраховували, і треба вдавати з себе людей, які готові до припинення війни.

Переговори запропонували для імітації процесу.

"Тому що "калібри" приїхали туди (на переговори, - ред.) людей показують несерйозність ставлення до переговорного процесу з боку РФ. У нас склад делегації: голова парламентської більшості, міністр оборони, радник голови Офісу президента. А у них - "щось" таке "мединське", - зазначив Арестович.

За його словами, від раунду до раунду переговорів вимоги Росії знижуються.

"Перший раз, коли вони запропонували переговори - це було на другий день війни, і ми тут чекали десант на Печерську, президенту пропонували евакуюватися, а він відмовився - Росія запропонувала переговори на умові безумовної капітуляції України. Президент тоді посміявся, бо це було дуже смішно. Це був другий день війни", - розповів Арестович.

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"Зараз вони поступово знижують планку, судячи з їхніх офіційних коментарів. Кудись поділася денацифікація. А це була головна заявлена вимога і першочергова заявлена мета війни, оголошена вищим керівництвом РФ. Демілітаризація? Якщо подивитися на втрати російські - тут питання, хто кого демілітаризує. Поки ми це робимо по повній", - додав Арестович.

Радник глави ОП з іронією припустив, що через десять днів планка РФ на переговорах будуть виглядати приблизно так: "Ну, хоча б на офіційному рівні не використовуйте відому кричалку харківських футбольних уболівальників. Це буде єдина вимога, яку вони залишать".

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами переговорів радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Увечері 7 березня завершився третій раунд переговорів Росії та України. Як розповів член Української делігації та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в переговорному процесі є невелике просування щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів. Щодо базового політичного блоку врегулювання разом з припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені.

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