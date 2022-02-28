Підсумки переговорів з РФ: сторони їдуть для консультацій у столицях - Подоляк

Російська та українська делегація сьогодні визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.
Сторони їдуть для консультацій у столиці - заявила українська делегація після переговорів з Росією в Мінську.
"Російська та українська делегація сьогодні визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення", - радник голови Офісу українського президента Подоляк.
Про що заявив радник президента під час брифінгу:
- Україна і РФ провели перший раунд переговорів
- Основна мета: припинення вогню на території України.
- Сторони визначили низку тем, за якими намітили певні рішення.
- Заради їх імплементації - сторони їдуть в столиці для консультацій.
- Сторони домовилися про другий раунд переговорів з подальшим практичним розвитком рішень.
"Наступна зустріч української та російської делегацій пройде на білорусько - польському кордоні в найближчі дні", - заявив глава делегації РФ Мединський.
Нагадавши, Укрзалізниця звернулася із закликом до всіх країн Європи та Азії, щоб ті припинили залізничні перевезення з Російською Федерацією.
В компанії відзначати, що відповідне звернення розіслали в адміністрації всіх залізниць, що здійснюють перевезення на територію країни-окупанта і з її території.