Підсумки переговорів з РФ: сторони їдуть для консультацій у столицях - Подоляк

Подоляк розповів за підсумками переговорів / УНІАН

Сторони їдуть для консультацій у столиці - заявила українська делегація після переговорів з Росією в Мінську.

"Російська та українська делегація сьогодні визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення", - радник голови Офісу українського президента Подоляк.

Про що заявив радник президента під час брифінгу:

Україна і РФ провели перший раунд переговорів

Основна мета: припинення вогню на території України.

Сторони визначили низку тем, за якими намітили певні рішення.

Заради їх імплементації - сторони їдуть в столиці для консультацій.

Сторони домовилися про другий раунд переговорів з подальшим практичним розвитком рішень.

"Наступна зустріч української та російської делегацій пройде на білорусько - польському кордоні в найближчі дні", - заявив глава делегації РФ Мединський.

Нагадавши, Укрзалізниця звернулася із закликом до всіх країн Європи та Азії, щоб ті припинили залізничні перевезення з Російською Федерацією.

В компанії відзначати, що відповідне звернення розіслали в адміністрації всіх залізниць, що здійснюють перевезення на територію країни-окупанта і з її території.