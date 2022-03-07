Третій раунд переговорів між РФ і Україною завершився: всі подробиці

Переговори Україна РФ / соцмережі

Увечері 7 березня завершився третій раунд переговорів Росії та України через вторгнення військ Путіна в нашу країну.

Як розповів член Української делігації і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в переговорному процесі є невелике просування.

"Є невеликі позитивні зрушення щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів... по базовому політичному блоку врегулювання разом з припиненням вогню і гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", - сказав Подоляк.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. За їх результатами радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, після чого вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

Другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Після тієї зустрічі Подоляк зазначив поки Україні не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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