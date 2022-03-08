Україна погодила коридор для евакуації з Сум

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум / Фото Reuters

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою узгоджувалося відкриття гуманітарного коридору", - зазначила Верещук.

Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не узгоджувалися.

З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.

Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона повинна почати рух з міста о 10:00.

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Із Сум можна виїхати і на особистому автомобілі. Рухатися можна за автобусною колоною.

Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, зокрема іноземних студентів - громадян Індії та Китаю.

Також мова йде про доставку по гуманітарному коридору в Суми продуктів харчування і медикаментів.

Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.

Тим часом українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоби змусити людей виїхати іншим шляхом, який не узгоджений.

Верещук закликала російську сторону не вдаватися до маніпуляцій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "зелений" коридор із міста Суми так:

"Спробуємо ще раз... Домовилися про гуманітарний коридор для Сум. Із Сум – цивільні люди, до Сум – гуманітарні вантажі. Віримо, що "автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися" – не закриють двері та ніхто не постраждає".

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 березня російські загарбники здійснили авіаналіт на Сумщину. Після 23 години 7 березня ворожі літаки скинули авіабомби на Суми та Сумський район. Внаслідок авіаудару загинули 7 дорослих і 2 дитини.

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