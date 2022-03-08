Україна погодила коридор для евакуації з Сум

Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни-Полтава. З 9-ї години ранку за цим маршрутом оголошується режим тиші.
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум.
"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою узгоджувалося відкриття гуманітарного коридору", - зазначила Верещук.
Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не узгоджувалися.
З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.
Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона повинна почати рух з міста о 10:00.
Із Сум можна виїхати і на особистому автомобілі. Рухатися можна за автобусною колоною.
Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, зокрема іноземних студентів - громадян Індії та Китаю.
Також мова йде про доставку по гуманітарному коридору в Суми продуктів харчування і медикаментів.
Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.
Тим часом українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоби змусити людей виїхати іншим шляхом, який не узгоджений.
Верещук закликала російську сторону не вдаватися до маніпуляцій.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "зелений" коридор із міста Суми так:
"Спробуємо ще раз... Домовилися про гуманітарний коридор для Сум. Із Сум – цивільні люди, до Сум – гуманітарні вантажі. Віримо, що "автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися" – не закриють двері та ніхто не постраждає".
Як повідомляв Главред, в ніч на 8 березня російські загарбники здійснили авіаналіт на Сумщину. Після 23 години 7 березня ворожі літаки скинули авіабомби на Суми та Сумський район. Внаслідок авіаудару загинули 7 дорослих і 2 дитини.
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