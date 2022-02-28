Ультиматумів не було, але перемовини важкі: у Зеленського розповіли про діалог з РФ

Перемовини були важкими, але Росія вже не ставила ультиматумів - Подоляк / УНІАН

Перші перемовини делегацій України та Росії щодо війни пройшли важко, але Москва вже не висувала ультиматумів. Москва необ'єктивно дивиться на ті руйнівні процеси, які вона запустила. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що зараз російські представники вже не висувають українській стороні будь-яких ультимативних вимог.

"Перемовини важкі. Правда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в понеділок, 28 лютого, відбулися перші перемовини України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви і Києва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими окреслили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій

Далі відбудеться другий раунд перемовин.

Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.