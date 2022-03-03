Переговори делегацій України і РФ розпочалися: обговорять 3 питання

Переговори делегацій України і РФ розпочалися/ Twitter Михайло Подоляк

Розпочалися переговори української та російської делегацій.

Про це повідомив учасник переговорів з української сторони, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що у порядку денному три ключові питання:

Негайне припинення вогню.

Перемир'я.

Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Як видно з оприлюдненого відео зустрічі делегацій, росіяни запропонували українській делегації потиснути один одному руки перед тим, як починати обговорення запланованих питань.

Переговори України і Росії

Нагадаємо, перші переговори України і Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами перемовин радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

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