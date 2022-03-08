Янукович-втікач звернувся до Зеленського - пропонує здаватися

Віктор Янукович / УНІАН

Президент-втікач Віктор Янукович звернувся до керівника держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи відозвати до Володимира Зеленського. Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за всяку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. Цього від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ і Ваші партнери на Заході", ‒ нібито написав Янукович. І цей текст розповсюдили російські пропагандистські ЗМІ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент-втікач Віктор Янукович раніше неодноразово прилітав і залишав Мінськ.

За даними української розвідки, Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" прямо в Мінську.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від Його Імені до українського народу.