"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці": Зеленський попередив світ про наступні цілі РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що якщо не зупинити війну зараз, наступними цілями Росії можуть бути вони.

В інтерв'ю ABC World News Tonight глава держави зробив низку заяв.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми в цій же зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви повинні нас захищати, – заявив він. – Тому що ми будемо першими. А ви будете другими. Бо чим більше цей звір з'їсть, тим більше він захоче ще, ще і ще".

Зеленський попередив, що сьогодні війна в Україні, а завтра може бути "в Литві, Польщі, Німеччині".

Президент вкотре наголосив на необхідності забезпечення повітряної безпеки для України.

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"Ми не можемо допустити, щоб Росія була тільки там (в небі. - ред.), тому що вони бомблять нас, обстрілюють, посилають ракети, вертольоти – Реактивні винищувачі - багато чого", - сказав Зеленський.

читайте також"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав Захід закрити небо або дати бойові літакиТакож він упевнений, що президент США Джо Байден може зробити більше, щоб зупинити війну.

"Безпольотна зона потрібна, щоб збивати ракети, я говорив про це Байдену. Думати, президент США може робити більше". - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не готова до ультиматумів з боку РФ.

"Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматумів. Але ми можемо дискутувати з Росією про подальше майбутнє Криму і Донбасу", - заявив Зеленський.

За його словами, Путін здатний зупинити війну, а його дії український президент порівняв з діями Гітлера під час Другої світової війни.

"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці. Він може сам закінчити війну, яку почав. Денацифікація, яку пропонує Путін — це знищення нації, це нацизм, як у 40-х роках",- заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться і залишається в Києві.

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