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"Не день і не два": Резніков спрогнозував терміни втечі росіян з Херсона

11 листопада 2022, 00:30

У Херсонській області Росія тримає приблизно 40 тисяч військовослужбовців.

'Не день і не два': Резніков спрогнозував терміни втечі росіян з Херсона
Резніков підкреслив, що окупантам не так просто вивести війська з Херсона / Колаж: УНІАН, Вікіпедія

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Це займе щонайменше тиждень", - сказав глава Міноборони в інтерв'ю Reuters.

За його словами, у Херсонській області Росія тримає приблизно 40 тисяч військовослужбовців. Незважаючи на оголошення про відступ, окупаційні війська все ще перебувають в Херсоні та передмісті, а також на правому березі Дніпра.

Резніков також сказав, що відступ армії РФ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці. За його словами, Україна має сили безпеки та оборони чисельністю 1 млн осіб для охорони кордону завдовжки 2500 кілометрів з Білоруссю, Росією та тимчасово окупованими українськими територіями.

Шойгу оголосив про виведення Росією військ з Херсона

Міністр оборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з правобережжя Херсонської області та Херсона. Таке рішення загарбники прийняли у зв'язку з тим, що вони більше не можуть забезпечувати своє угруповання в даній частині регіону.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що українська армія на Херсонському напрямку зруйнувала логістику ворога та систему управління підрозділами військ Росії.

Окупанти змушені були тікати. Наразі немає інформації про те, чи реально відступають загарбники з Херсона.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ звільняють свої території. Йдеться і про Херсон з Херсонською областю. Реалізація планів Києва проводиться в рамках режиму тиші.

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