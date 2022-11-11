"Я в тюрму не хочу": закони РФ "зламали" пропагандиста - він не зміг прокоментувати ситуацію в Херсоні

Андрій Норкін / скріншот

Відомий російський пропагандист Андрій Норкін у прямому ефірі зізнався, що в РФ так "закрутили гайки" зі свободою слова, що з якої б точки зору він не коментував відведення військ РФ з правого берега Херсонської області, йому все одно загрожує тюремне ув'язнення.

"Якщо я скажу, що схвалюю рішення Міноборони РФ про виведення наших військ з території Херсона, то це означає, що я публічно закликаю до порушення територіальної цілісності Росії: в нашому Кримінальному кодексі це 280 стаття частина перша. Якщо я скажу, що не схвалюю подібний наказ Міноборони – це дискредитація російських військ. Та ж стаття, тільки частина третя", - пояснив пропагандист.

Згідно з цією статтею, йому неминуче загрожує кілька років позбавлення волі.

"Я в тюрму не хочу. Тому ми зараз подивимося сюжет, а слово я передам нашому шановному експерту", – спантеличено сказав Норкін.

Андрій Норкін відмовився коментувати ситуацію в Херсоні / скріншот

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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