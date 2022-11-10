"Необхідне приниження": ЗСУ майже не залишили ворогам вибору на Херсонщині - SkyNews

ЗСУ майже не залишило ворогам вибору на Херсонщині - SkyNews/ t.me/zedigital і 10 гірничо-штурмова бригада ЗСУ

Вчорашнє рішення російського генералітету віддати наказ про виведення окупаційних військ з Херсона здається "необхідним приниженням". Про це говорить у своєму матеріалі для порталу SkyNews журналіст і редактор відділу безпеки і оборони Дебора Хайнс.

Вона каже, що мало хто з експертів сумнівається, що ЗСУ захочуть продовжувати воювати ‒ за умови, що їхні західні партнери продовжать постачання зброї та боєприпасів.

А російські окупанти, опинившись на західному березі Дніпра, тепер перед неприємним вибором ‒ залишитися і повільно гинути під українськими бомбардуваннями або відступати і дожити до наступних боїв.

Хайнс стверджує, що обидві сторони виснажені, зазнали значних втрат і стикаються з дедалі складнішими бойовими умовами ‒ з наближенням зими, падінням температури та погіршенням видимості.

Що ж стосується російського диктатора Володимира Путіна, то він, безсумнівно, буде сподіватися — як це часто траплялося в минулому, — що здатність країн Заходу дотримуватися курсу на підтримку України похитнеться (коли внутрішньополітична ситуація там стане дуже жорсткою і дуже зміниться після кількох виборчих циклів).

Ситуація в Херсонській області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра-це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

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