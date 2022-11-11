ЗСУ йдуть вперед на Херсонщині: окупантів вибили з 12 населених пунктів

ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині / Reuters

Збройні Сили України просунулися вперед в Херсонської області і звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів", — наголошується в повідомленні.

Також публікується список населених пунктів Херсонської області, звільнених ЗСУ:

Дудчани;

П'ятихатки;

Борозенське;

Садок;

Безводне;

Іщенка;

Костромка;

Краснолюбецьк;

Калинівське;

Бобровий Кут;

Безіменне;

Благодатне.

Просування ЗСУ на Херсонщині

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв.км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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