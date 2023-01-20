"Не цього року": генерал США озвучив неприємний прогноз щодо звільнення територій від окупантів

Глава об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що в 2023 році ЗСУ буде важко проводити деокупацію територій від армії Путіна.
На його думку, Україна зможе продовжувати оборону і стабілізувати ситуацію на фронті.
"З військової точки зору, я все ще вважаю, що в цьому році важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що це не відбудеться, але це буде важко", - сказав він.
Міллі вважає, що вирішальну роль в ході війни відіграє обсяг військових поставок для України. Він зазначив, що наші військові досягли значних успіхів у контрнаступі.
"Я вважаю, що те, що може статися, це продовження оборони, стабілізація лінії фронту і це очевидно, і в залежності від навчання і постачання обладнання цілком можливо, що Україна серйозних успіхів на тактичному і навіть операційному рівні досягла і звільнила максимально велику територію України", - підкреслив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість в тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.
Нагадаємо, раніше глава Міжнародного розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні "директор РФ" намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського.
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