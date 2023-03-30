Контрнаступ ЗСУ: "день Х" для армії РФ настане вже у травні - Bild

Якщо українці оптимально використають німецькі танки, то Leopard 2A6 може діяти з таким же успіхом, як американський Abrams у війні в Перській затоці.

Німецький Leopard 2A6 на 95% перевершує російські танки / Фото wikipedia.org, УНІАН

В Україну продовжує прибувати західне озброєння. У зв'язку з цим починається зворотний відлік до "Дня X" - моменту, коли ЗСУ завдадуть удару по армії російського диктатора Володимира Путіна і почнуть відвойовувати окуповані території.

Військовий експерт Ніко Ланге прогнозує, що "день Х" для путінської армії настане вже у травні, пише Bild.

Видання нагадує, що в минулі вихідні в Україну прибули десятки німецьких бойових танків і БМП, зокрема, до 21 Leopard 2A6 і до 40 машин Marder.

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За останні кілька днів Велика Британія також поставила Україні 14 обіцяних основних бойових танків Challenger 2. Крім того, вже прибула перша з 90 обіцяних США бойових машин Stryker і безліч іншого важкого озброєння.

Також Київ вже отримав понад 100 бронетранспортерів Bradley, 50 шведських бойових машин CV90 і 40 французьких танків-розвідників AMX-10RC.

"Я очікую, що Україна завдасть удару на початку або в середині травня", – вважає Ніко Ланге.

Він додав, що для нанесення максимальної шкоди російським окупантам танки і бронетранспортери повинні використовуватися спільно з іншими системами озброєння. Йдеться про артилерію, безпілотники, засоби розмінування та авіацію.

Зазначається, що німецький Leopard 2A6 на 95% перевершує російські танки. Він може націлюватися на своїх супротивників на відстані до п'яти кілометрів, зокрема в русі та вночі. При цьому більшість російських танків ведуть точний вогонь лше на відстані від одного до двох кілометрів і лише стоячи на місці.

Експерти підкреслюють, що якщо українці оптимально використовують сучасні німецькі танки, то Leopard 2A6 може діяти з таким же успіхом, як американський Abrams у війні в Перській затоці 1991 року.

Водночас американці вигравали всі танкові битви проти радянських танків, які Росія використовує досі. Лише в ході бою під Басрою 27 лютого 1991 року підрозділи США знищили 186 танків, втративши при цьому лише чотири Abrams.

Поставки західної зброї в Україну

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

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