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Перемога України у війні: ізраїльський військовий експерт назвав головну умову

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 04:03
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У військово-політичному плані багато що залежить від самих українців, переконаний Давид Шарп.
Перемога України у війні: ізраїльський військовий експерт назвав головну умову
/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Для того, щоб Україна досягла своїх цілей на полі бою, багато що залежить від політичних рішень на Заході, заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

"Безумовно, Україна у військовому плані потребує більшої допомоги від Заходу. Допомога має бути якісною і в потрібних обсягах. У жодному разі неприпустимі перебої з військовою підтримкою, як було з пакетом допомоги, який завис у Конгресі. Коли я говорю про збільшення допомоги, то маю на увазі не щось зі сфери фантастики, на кшталт передачі 100 винищувачів F-35, а збільшення обсягів підтримки на системному рівні. Цього можна досягти, якщо після виборів президента і Конгресу американці усвідомлять важливість проблеми", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт застеріг від того, що США можуть вважати російсько-українську війну "своєю війною".

"Такого підходу дотримуються хіба що країни Балтії та іноді Польща. Однак можна сподіватися на збільшення американської допомоги та більш грамотного її планування. Тоді в України буде серйозний запас міцності. Але якщо ситуація з американською військовою підтримкою погіршиться, будуть і проблеми із запасом міцності", - не виключив він.

Ізраїльський військовий експерт вказав на те, що у військово-політичному плані багато що залежить і від самих українців - комплектація армії, своєчасне ухвалення рішення, комплектування бригад тощо.

Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

"Українські військові та джерела визнають, що заходи, пов'язані з мобілізацією, були запізнілими. Якби рішення було ухвалено на 7 місяців раніше, можливо, результати на полі бою були б іншими. Україні є над чим працювати в плані планування, наступальних операцій, кадрових призначень і бойової підготовки. Мої слова базуються на думці шанованих мною українських джерел", - зазначив він.

Співрозмовник додав, що контрнаступ ЗСУ 2023 року з об'єктивних і суб'єктивних причин не увінчався успіхом.

"І якщо є бажання і плани провести повторний наступ, мають бути зроблені висновки. Необхідна умова для успішних оборонних і наступальних операцій - постачання озброєнь з боку Заходу в потрібних обсягах. Надважливою складовою є і надання необхідних дозволів на використання переданих озброєнь", - резюмував Шарп.

Дивіться відео - інтерв'ю Давида Шарпа Главреду:

Раніше у Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни. Україна не дозволить росіянам відвернутися від війни, Київ вимагає встановлення миру на справедливих умовах, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше з'явився несподіваний сценарій завершення війни. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною і відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

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ЗСУ війна Росії та України Девід Шарп
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