"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною і відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

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/ Главред, сайт Кремля

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний заявив про те, що не поділяє точку зору, згідно з якою Росія одержима поверненням контролю над Україною.

"Усе набагато складніше. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною і відновити свій вплив шляхом встановлення проросійського уряду в Києві. У Москві думали, що якщо не так давно президентом був Янукович, за якого проголосувала більшість виборців, то чому б знову не підштовхнути країну в бік РФ", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що для Росії й особисто Путіна внутрішньополітичні цілі набагато важливіші за досягнення в міжнародній політиці, тому зовнішня політика РФ залежить від курсу всередині держави.

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"Якщо подальший тиск на Київ суперечитиме легітимності путінського режиму, сам Путін легко відмовиться від України. Путін моментально припинить тиснути на Україну, якщо його нинішня політика щодо Києва призведе до зниження рівня життя росіян і протестних настроїв. Для Путіна головне, щоб зберігалася легітимність влади і контроль над Росією. Зараз війна проти України допомагає йому це робити, однак якщо ситуація всередині російської держави зміниться, Путін перегляне свою політику щодо України", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Раніше експерт Роман Світан заявив про те, що війна затягнеться на 10 років. На його думку, завершення бойових дій в Україні можливе тільки після розвалу Росії, чого можна очікувати через 5-10 років.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

Як повідомлялося раніше, Олаф Шольц заговорив про закінчення війни і назвав умову переговорів із Володимиром Путіним. Головне питання полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, впевнений канцлер ФРН.

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