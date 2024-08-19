У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни

Україна не дозволить росіянам відвернутися від війни, Київ вимагає встановлення миру на справедливих умовах, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Росіяни повинні примусити свою владу закінчити війну проти України - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Російський народ повинен змусити керівництво своєї країни піти на справедливий мир, і тоді війна закінчиться. На прикладі подій у Курській області росіяни вже побачили, що таке бойові дії. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Кожна війна страшна, а війна в російському стилі – потворна. Без жалю до своїх і чужих, коли знищенню віддається перевага над захопленням. Десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі. Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників – реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що тепер росіяни можуть бачити дії своєї армії вже на території РФ у Курській області.

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"Тепер путінська армія воює на території Рф, обстрілює та штурмує російські міста й селища. Російські пілоти багатокілограмовими бомбами знищують цивільну інфраструктуру Курської області, змушують десятки тисяч місцевих жителів покинути свої оселі. Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів", - додав Подоляк.

Радник глави ОП також акцентував увагу на тому, що якщо росіяни не хочуть бачити війну, вони повинні змусити своє керівництво піти на мир і завершення війни в Україні.

"Росіяни, які звикли сприймати війну як телевізійне шоу, тепер бачать її зблизька, на власні очі. Відвернутися більше не вийде: ми не дозволимо. Якщо не хочете бачити війну, ви маєте війну завершити, примусивши своє "керівництво" до миру на справедливих умовах. Та чи можливо це в країні, де неформальне рабство є синонімом справжнього "русского мира?" підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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