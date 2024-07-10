Розпад РФ не буде страшним: дипломат здивував планом закінчення війни в Україні

Після вчорашньої атаки на Київ, на дитячу лікарню, не уявляю, як можна сісти за стіл переговорів з РФ, каже Єльченко.

https://glavred.net/ukraine/raspad-rf-ne-budet-strashnym-diplomat-udivil-planom-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10579604.html Посилання скопійоване

Дипломат здивував планом закінчення війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни та країни-агресорки Росії. Про це заявив дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019 рр.), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021 рр.) Володимир Єльченко у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як дипломат розумію, що нам треба буде на певному етапі з цими нелюдями про щось домовлятися. Звичайно, при Путіні ми ні про що не домовимося з цією країною, але будь-яка війна закінчується переговорами. Хотілося, щоб переговори почалися якомога скоріше, але сьогодні не бачу жодних підстав для них. Тому що з Путіним немає про що домовлятися. Після вчорашньої атаки на Київ, на дитячу лікарню, не уявляю, як можна сісти за стіл переговорів з РФ", - сказав Єльченко.

За його словами, сьогодні Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни й Росії.

відео дня

"Там бояться, що Росія розвалиться і почнеться розповзання ядерної зброї або неконтрольований конфлікт. Хоча ми це вже проходили у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Тоді також боялися, але нічого страшного не відбулося", - зауважив він.

Дипломат також додав, що Україні треба переконувати західних партнерів, що нічого страшного у розпаді Росії немає.

"Тому, що з РФ немає перспектив щодо перемовин і домовленостей. Тобто з цими людьми нема про що говорити. Вони належать до іншої цивілізації, яка не перетинається з цивілізацією, в якій перебуваємо ми та західний світ", - підкреслює Єльченко.

Хто такий Володимир Єльченко? Володимир Юрійович Єльченко (27 червня 1959, Київ, Українська РСР) — український дипломат. Постійний представник України при ООН (1997—2001, 2015—2019). Надзвичайний і Повноважний Посол України в США, та за сумісництвом в Антигуа і Барбуді та на Ямайці (2020—2021), пише Вікіпедія.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, Софія запропонує почати мирні переговори між Україною і Росією. З такою заявою виступив тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Димитр Главчев.

Ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною, тому що це йому невигідно.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував імовірність переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він сказав, що на сьогодні існує тільки одна модель переговорів - тристоронній договір із посередниками, який задіяли щодо зернового коридору.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред