Закінчення війни зі знищенням державності: в ISW назвали план Путіна

Російський диктатор Володимир Путін пов'язує свою заяву про "остаточне" припинення війни зі знищенням української державності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, на прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня Путін заявив, що угода між РФ та Україною не повинна призводити до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість Росія нібито виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту.

Проте в ISW вважають, що зараз Путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності. Про це говорять його зауваження та вимоги.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що Путін не зупиниться на цьому, оскільки передбачувані межі так званої "Новоросії" оспорюються серед російських ультранаціоналістів, а диктатор РФ і Кремль регулярно вказували, що вони мають на меті територіальне завоювання за межами адміністративних кордонів чотирьох областей.

Аналітики додають, що капітуляцію України Путін використав би для своєї іншої мети - повалення демократично обраного уряду України і заміни його проросійським урядом і політичною системою на свій смак.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.