По житловому будинку в Луганську вдарила російська ракета С-300: ЗМІ розкрили деталі

У міноборони РФ збрехали, що по Луганську нібито били ракетами ATACMS.

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Удар по Луганську був ракетою С-300 / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На кадрах російських ЗМІ, що ілюструють репортажі про обстріл Луганська 7 червня, за уламки ракет ATACMS видають деталі зенітних ракет С-300/С-400, що перебувають на озброєнні ЗС РФ.

Про це пишуть незалежні дослідники та OSINT-аналітики, повідомляє видання The Insider.

Зазначається, що напередодні міноборони РФ відзвітувало про удар по Луганську ракетами ATACMS. Унаслідок обстрілу обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Кількість загиблих під час обстрілу, за офіційними даними, становить шість осіб, постраждали 60.

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Повідомляють, що внаслідок обстрілу 18 осіб дістали легкі поранення, з них дві дитини. У стані середнього ступеня тяжкості - 30 осіб, з них дві дитини. У важкому ступені - 7 осіб. Травми крайнього ступеня тяжкості дістали дві людини.

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Вибухи в Луганську - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень, 7 червня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Місцеві російські чиновники заявили, що місто атакували ракетами ATACMS і нібито ППО збило більшість цих ракет.

Раніше в окупованому Луганську сталося кілька вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. Вибухи, як і сьогодні, сталися в районі колишніх Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу.

Як повідомляв Главред, 20 травня в тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи, внаслідок яких у місті піднявся величезний стовп диму.

Що таке С-300? С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф). Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай. В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги. Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300. Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста. Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч). Чому ППО України не відбиває атаки С-300 Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.

Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати. Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

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