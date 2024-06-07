Масштабні вибухи в Луганську: росіяни скаржаться на удар ракетами ATACMS

В тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, росій ські пропагандисти повідомляють про удар ракетами ATACMS по об'єктах на території міста.

https://glavred.net/ukraine/masshtabnye-vzryvy-v-luganske-rossiyane-zhaluyutsya-na-udar-raketami-atacms-10571192.html Посилання скопійоване

У Луганську прогриміла серія потужних вибухів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Вдень, 7 червня в тимчасово окупованому Росією Луганську пролунала серія вибухів. За даними російських пропагандистських ЗМІ, вибухів прозвучало не менше семи, а після них в місті спостерігаються перебої з світлом та проблеми із зв'язком.

Судячи з відео, які активно поширюються в Мережі, у одному з районів міста після вибухів підіймається стовп диму.

Дивіться відео удару по окупованому Росією Луганську:

відео дня

Скріншот

Місцеві російські чиновники відразу заявили, що місто було атаковане ракетами ATACMS і нібито ППО збило більшість далекобійних американських ракет.

"ППО в Луганську, попередньо, збила всі літаючі об'єкти", - повідомив пропагандист-колаборант, посол МЗС РФ з особливих доручень Родіон Мірошник.

Водночас в так званій "ЛНР", схоже не встигли синхронізувати заяви з російськими чиновниками і заявили, що силами російського ППО було знищено "більшу частину ракет", таким чином підтвердивши ймовірні "прильоти".

"ЗСУ випустили по Луганську, попередньо, щонайменше шість ракет ATACMS, більшу частину збили системи ППО", - зазначила прес-секретар так званого глави "ЛНР" Анна Романова.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главред

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Вибухи в Луганську - наслідки ударів по Луганську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 27 травня у окупованому Луганську сталося кілька вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор. Вибухи сталися в районі колишніх Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу.

Рано вранці 20 травня у тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи, в результаті яких у місті здійнявся величезний стовп диму. Цю інформацію поширюють російські Telegram-канали.

Увечері п'ятниці, 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області також прогриміли вибухи. Після "ударів" розпочалася пожежа, яка була видна з різних частин міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред