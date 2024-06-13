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По тисячі солдатів кожного дня: в НАТО розкрили втрати РФ на Харківщині

Юрій Берендій
13 червня 2024, 21:53
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Російські окупанти зазнали "астрономічних втрат" під час наступ на Харківщині, досягнувши при цьому "обмежених перемог" вважають в НАТО.
По тисячі солдатів кожного дня: в НАТО розкрили втрати РФ на Харківщині
В НАТО назвали астрономічні цифри російських втрат / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Посадовець НАТО на правах анонімності розкрив подобові втрати російських окупаційних військ в ході наступу на Харківщині в травні 2024 року. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що у травні російська окупаційна армія втрачала 1000 військовослужбовців загиблими щоденно.

"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.

відео дня

Представник НАТО зазначив, що Росії не вдалося створити буферну зону в Харківській області, як це планував кремлівський лідер Володимир Путін.

Він наголосив, що фронт на цьому напрямку стабілізовано, а контрольовані РФ території є фрагментованими. В НАТО зробили висновок, що перемоги російських військ на цьому напрямку будуть значно обмеженими.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російська армія підтягує резерви, можливо, готуючи другу хвилю наступу, заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій на Харківському напрямку. Це пов'язано з дозволом західних країн завдавати ударів по Росії з використанням їхнього озброєння, розповів Олександр Букатар, командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області та про перекидання російських військ на Харківщині.

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