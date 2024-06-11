Ситуація на Харківщині різко змінилася: РФ застосувала нову тактику - офіцер ЗСУ

Російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій на Харківському напрямку. Такі дії ворога напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по Росії із застосуванням їхнього озброєння. Про це в ефірі телемарафону розповів Олександр Букатар, командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан".
Він наголосив, що ситуація на Харківському напрямку в зоні відповідальності батальйону "Спартан" залишається контрольованою. Українські військові стримують наступ ворога та контролюють всі його дії і плани.
"Ворог (в районі Липців, - ред.) постійно намагається просунутися малими піхотними групами, спробувати штурмувати наші позиції, заходити з різних боків, однак йому це не вдається. Заздалегідь, ще на підступах, ми його знищуємо", - розповів Букатар.
За його словами, російські окупанти змінили тактику наступальних операцій після дозволу країн-союзників завдавати ударів по російській території із застосуванням західних видів озброєння.
"Враховуючи те, що інтенсивність ворога стала трохи меншою, то так. Раніше я казав, що ми до самого кордону з РФ діставали дронами, деякою ствольною артилерією. Це ускладнює їм життя. Якщо ми беремо останній час, то ворог дуже сильно стих у своїй активності. Оскільки ще на підступах ми руйнуємо їхні плани та вносимо свої корективи у бойові дії", - резюмував військовий.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський наступ у Харківській області, що розпочався на початку травня, став повним провалом через необдумані дії російського військового командування. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська окупаційна армія нещодавно здійснила просування неподалік від Вовчанська в Харківській області, проте їхній темп наступальних операцій сповільнився.
В районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані, що публікуються в пабліках пропагандистів.
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