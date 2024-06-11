На Харківщині росіяни стягують підкріплення: Синєгубов розкрив про нові штурми РФ

Російська окупаційна армія намагається штурмувати на Куп’янському напрямку і підтягують туди резерви.

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На Харківщині росіяни стягують підкріплення / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstate

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області та куди і з яких напрямків росіяни перекидають свої війська на Харківщині.

"Лінія фронту стабілізована, однак ворог все одно не полишає спроб атакувати позиції наших військових, перед ними і надалі стоїть завдання можливого просування вглиб нашої території, тому оборонна операція по факту триває. По Липецькому напрямку ворог успіху не має, по Вовчанському так само. Там відповідно відбуваються як вчора, так і сьогодні вуличні бої, наші воїни намагаються зайняти більш вигідне тактичне положення", - написав Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що росіяни намагаються штурмувати на Куп’янському напрямку і підтягують туди резерви.

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"Ворог проводить штурмові дії, не збавляючи фактично темпів, для цього він підтягує резерви як на північ нашої території, так і на Куп’янський напрямок так само. Звідки він фактично ці ресурси бере: це і Сумський напрямок, і з Куп’янського напрямку передислоковує свої війська на північ нашої території", - зазначив голова області.

Також за непідтвердженою інформацією, ворог перетягує навіть резерви із Херсонського напрямку.

"Ну і вже з’явилася інформація, що нібито із Херсонського напрямку там само він відтягнув свої резерви на Харківський, тому будемо аналізувати і відповідно будемо дивитись, лише скажу одне - наші військові готові до будь-яких підтягувань резервів тощо і зараз основна мета - це завдати найбільшого ураження ворогу, його живій силі, озброєнню і військовій техніці", - додав Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Яка ситуація на кордоні Харківщини / скріншот: Telegram

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