РФ готує другу хвилю наступу на Харківщині: названо головну ціль ворога

Українські Сили оборони також перекидають резерви в Харківську область, відтісняючи війська РФ, каже військовий аналітик.

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На Харківському напрямку окупанти підтягують свої резерви / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михаїла Остроградського, 38 окрема бригада морської піхоти

На Харківському напрямку армія країни-агресорки Росії підтягує свої резерви, не виключено, що окупанти готують другу хвилю наступу. Про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми очікували, що після того, як окупанти створили два плацдарми в Харківській області в глибину на 5-7 км, вони почнуть подальші дії. Адже це не той план, який вони хотіли б реалізувати. Їхня мета — підійти практично впритул до Харкова, щоб мати можливість зі ствольної артилерії обстрілювати місто, перетворивши його таким чином на "сіру зону". Цей план у загарбників провалився. Вони підтягують туди резерви, планують провести другу хвилю наступальних дій", — сказав Гетьман.

Однак, за його словами, поки що і цей задум росіянам не вдається втілити, оскільки українські Сили оборони також перекидають резерви в Харківську область, відтісняючи війська РФ.

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"Там перебувають добре підготовлені українські війська, і можна говорити про контрнаступальні дії. Але треба розуміти, що це не контрнаступ у тому сенсі, в якому ми часто собі це уявляємо. Це тактичні контрудари, мобільна оборона, яка передбачає відбивати ті тактичні позиції, які на невеликих ділянках росіянам вдалося зайняти під час наступу", — пояснив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області та куди і з яких напрямків росіяни перекидають свої війська на Харківщині.

Також відомо, що російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій на Харківському напрямку. Такі дії ворога напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по Росії із застосуванням їхнього озброєння.

За словами військового експерта Олега Жданова, сили та засоби, які є в РФ не дозволять окупантам прорватися або продовжити просування на Харківщині.

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