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Пливли на човнах під обстрілом: ГУРівці тричі намагалися звільнити Енергодар - Буданов

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2023, 21:03 оновлено 8 жовтня, 21:38
Операції українських спецпризначенців не дали окупантам підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.
Кирилл Буданов, ЗАЭС, ВСУ
ГУРівці тричі намагалися звільнити Енергодар / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео

Українські спецпризначенці ГУР тричі намагалися звільнити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Про це заявив командир особливого підрозділу ГУР Шаман, який особисто брав участь в операції, повідомляє NV.

Захисники намагалися створити на лівому березі плацдарм, який був би придатний для подальшого визволення міста та прилеглої до нього ЗАЕС.

Операція зі звільнення Енергодара

ГУР проводила операції тоді, коли РФ хотіла під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, що дало б змогу закріпитися в регіоні. Кілька десятків бійців ГУР рухались на цивільних швидкохідних катерах. Тоді в них ще не було досвіду проведення таких операцій.

відео дня

Вперше бійці висадились біля Енергодару. Тоді їм не вистачило артилерійської підтримки. Вони пробули на лівому березі Дніпра пів дня і відступили через тиск ворога.

"Для хлопців психологічно було складно. Адже ти вночі пливеш по хвилях, вода затоплює човни, її потрібно вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби – і все це відбувається під вогнем противника", – сказав Шаман.

Під час другої та третьої спроб вже кілька сотень бійців намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. Тоді участь брали навіть бійці інших країн. Бійці з Нової Зеландії мали необхідний досвід та могли довго перебувати у воді й виконувати завдання.

Під час третьої спецоперації окупанти підвели танки до самого берега, через що українським військовим не вдалося закріпитися.

Чим допомогли спецоперації

Попри те, що українські спецпризначенці не змогли поки звільнити Енергодар, все ж ці спецоперації завадили окупантам під'єднати ЗАЕС до російської енергосистеми. Цьому сприяла і робота таємної агентури ГУР. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.

У майбутньому цей досвід став дуже корисним і застосовувався в інших висадках. Так, наприклад, 8 серпня 2023 року на лівобережжі Херсонської області ГУРівці заманили в засідку і взяли в полон одного з досвідчених командирів розвідки Юрія Томова.

"Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навич­ки для всіх – від командного складу до бійців – як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму", – сказав Буданов.

Ситуація в Енергодарі

У вересні стало відомо про те, що в Енергодарі "відкобзонили" офіцерів РФ. Українські спецпризначенці разом з партизанами успішно запустили 3 безпілотника, вони потрапили прямо в ціль.

До того українські захисники дроном підірвали верхівку "поліції" РФ в Енергодарі. Потужний вибух прогримів у кабінеті начальника окупаційної "поліції" Енергодара. В результаті численні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська Республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини і керівники ряду підрозділів. Відразу після вибуху вони були терміново доставлені в місцеву лікарню.

Також відомо про те, що в Енергодарі підірвали авто колаборанта-правоохоронця, який зрадив Україну. Вибух був настільки сильним, що в багатоповерхівці поруч повилітали усі вікна. За попередніми даними, є загиблий.

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війна в Україні вторгнення Росії Запорізька АЕС ГУР Енергодар Кирило Буданов
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