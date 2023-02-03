В Енергодарі підірвали авто колаборанта – правоохоронця, який зрадив Україну

В окупованому Енергодарі на Запоріжжі вранці у п’ятницю, 3 лютого, підірвали автомобіль місцевого колаборанта. За попередніми даними, в авто перебувала людина, яка загинула.
Через сильний вибух у дев’ятиповерхівці, поруч з якою стояло авто, повилітали усі вікна. Також був знищений ще один автомобіль, який стояв неподалік. Про це повідомив у Telegram гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.
Подробиці вибуху розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він повідомив, що у підірваному автомобілі був місцевий колаборант.
"Сьогодні близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто. За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "руского міра" пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з росіянами", – написав Федоров в Telegram.
У мережі зазначають, що авто належало колишньому поліцейському Євгенію Кузьміну, який зрадив Україну і перейшов на бік окупантів.
Раніше повідомлялося, що у селищі Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух у будинку, де розміщувалися російські окупанти. Загарбників розквартирувала у себе вдома сім’я місцевих бізнесменів-колаборантів Смирнових. А в ніч на середу, 18 січня, до них завітала "бавовна", у результаті якої серед окупантів є загиблі та поранені.
Нагадаємо, в Херсонської області підірвали автомобіль разом з "гауляйтером" окупованої Любимівки Каховського району Андрієм Штепою. Російські ресурси почали в істериці писати, нібито Штепу підірвали в захопленій Каховці "українські диверсанти".
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