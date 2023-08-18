Удар по окупантах в Енергодарі: дроном підірвали верхівку "поліції" РФ

У кабінеті начальника окупаційної "поліції" Енергодара прогримів потужний вибух.

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В Енергодарі прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції.

"18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі було призначено нараду керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції прогримів потужний вибух", - повідомляється в Телеграм-каналі ГУР МО України.

В результаті численні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська Республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини і керівники ряду підрозділів. Відразу після вибуху вони були терміново доставлені в місцеву лікарню, розповіли українські військові розвідники.

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Як уточнили в ГУР, "після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя були терміново викликані три реанімобілі. Вже звідти планується Евакуація військовими вертольотами на територію рф".

Будівля, крім того, що в ньому розміщувалася "поліція", "використовувалося в якості приміщення особового складу окупантів. В результаті вибуху будівля отримала значні пошкодження, пожежа поширилася на 3-5 поверхи".

"В даний час район події заблокований. Можливість пересування по місту для цивільних осіб істотно обмежена. У місті повністю відключена мережа Інтернет", - додали в ГУР.

Дивіться відео - приліт по окупантах в Енергодарі:

По окупантах в Енергодарі завдали удару / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто. В окупованому Енергодарі росіяни вже кілька днів активно обкрадають місто і вивозять свою документацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителів Енергодара просять покинути місто. Жителям Енергодара радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами.

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