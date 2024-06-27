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Полон або суд Божий: стала відома доля заблокованих у Вовчанську росіян - ЗСУ

Юрій Берендій
27 червня 2024, 15:15
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В ОТУВ "Харків" зазначили, що росіяни намагались вести наступальні дії в житловій забудові Вовчанська, однак, були відкинуті українськими військами.
Полон або суд Божий: стала відома доля заблокованих у Вовчанську росіян - ЗСУ
У ЗСУ назвали варіанти дій для оточених окупантів у Вовчанську / Колаж Главроед, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха; 43 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська залишаються заблокованими на території агрегатного заводу у Вовчанську. У окупантів залишається лише три варіанти подальших дій. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев.

Саранцев повідомив, що минулої доби ворог інтенсифікував наступ на Харківському напрямку, намагаючись прорвати оборону Сил оборони і витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій.

"За участю штурмових загонів 153 танкового полку, 47 танкової дивізії ворог намагався вести наступальні дії в житловій забудові міста Вовчанськ, але був відкинутий", - наголосив представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків".

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Крім того, він вказує на те, що ситуація в Вовчанську залишається мінливою. Військовий також закликав не сприяти героїзації російських військових, які залишаються заблокованими на території агрегатного заводу у Вовчанську.

Віталій Саранцев наголошує, що в росіян, які зараз перебувають на агрегатному заводі у Вовчанську є лише 3 варіанти подальших дій.

"В них наразі є три варіанти дій: здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим. У реалізації всіх трьох варіантів ми готові максимально сприяти", - сказав він.

Спікер також зазначив, що в районі населених пунктів Глибоке та Лук’янці спостерігалося поодиноке переміщення ворожого особового складу, ймовірно для евакуації поранених та поповнення матеріально-технічних запасів.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, про що повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що ворог намагався прорватися до заблокованих російських окупантів навіть автівками, але ці спроби зазнали невдачі.

Командир артилерійської батареї бригади Національної гвардії "Спартан" Василь Ємельянов повідомив про успіхи українських захисників на Харківському напрямку.

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