"Резервів немає": чи вдасться росіянам вибратись з "капкану" на Харківщині

Вже кілька тижнів російські окупанти перебувають у повному оточенні у Вовчанську. Експерт розповів, які шанси у противника вивести своє угруповання з "котла".

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У росіян недостатньо резервів, щоб прорвати оточення у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: flickr

На Агрегатному заводі у Вовчанську попри численні спроби прориву угрупованню країни-агресора Росії досі не вдалося вийти із так званого "котла". Більше того - між заводом та позиціями ворога збільшилась "сіра зона".

Як розповів в етері 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, ворог намагався прорватися до заблокованих російських окупантів навіть автівками, однак це закінчилось провалом.

Світан переконаний, що зараз шанси вибратись з оточення у противника вкрай малі, адже затиснули їх у "ресурсний капкан".Єдиним виходом для армії РФ є перекидання сил з іншого стратегічно важливого напрямку.

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"Самі потрапили у цей "капкан" й зараз звідти вибратися практично неможливо. Якщо вони не перекинуть на цей напрямок резерви зі східного напрямку. Більше у них резервів немає", - зазначив експерт.

Якщо ситуація у Вовчанську і надалі буде такою, ЗСУ можуть змусити росіян вивести резерви з-під Донецька і Волновахи. Але ці сили противник припас для прориву на Покровськ. Тому, якщо вороже командування таки вирішить кинути додаткові групи на Вовчанськ, це дасть можливість далі розвивати цей напрямок.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Успіхи ЗСУ на Харківщині - що відомо

Раніше повідомили, що російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську. Інші ворожі групи намагаються туди пробитися, однак наразі марно.

В українських захисників є успіхи на Харківському напрямку, однак окупанти РФ все ще намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі населеного пункту Липці.

Нагадаємо, Сили Оборони успішно контратакують ворога на Харківському напрямку, що дозволяє поступово відбивати позиції в армії РФ.

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