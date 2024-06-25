У Сил оборони є успіхи: боєць Нацгвардії назвав напрямок на Харківщині

Окупанти РФ намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ, розповів Василь Ємельянов.

https://glavred.net/ukraine/u-sil-oborony-est-uspehi-boec-nacgvardii-nazval-napravlenie-na-harkovshchine-10575785.html Посилання скопійоване

У Нацгвардії розповіли про успіх на Харківщині / Facebook/NGUmainpage

В українських захисників є успіхи на Харківському напрямку, розповів командир артилерійської батареї бригади Національної гвардії "Спартан" Василь Ємельянов.

"Ситуація контрольована. Наші хлопці діють ефективно і дають гідну відсіч. Можна сказати, що є успіхи", - наголосив він в ефірі каналу Київ 24.

Водночас український захисник зазначив, що окупанти РФ намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі населеного пункту Липці. При цьому ворог задіює в атаках піхоту, а російське командування для атак залучає невеликі піхотні групи.

відео дня

За словами нацгвардійця, його бригада Нацгвардії та інші підрозділи Сил оборони ефективно протидіють ворогу. Ємельянов також додав, що детальніше про успіхи на Харківському напрямку може повідомити українське командування.

Що слід знати про Нацгвардію? Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі

Під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківська область. З боку Бєлгорода (рф) терористи завдали три удари шістьма УАБами по населеному пункту Липці, двома УАБами - по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіаційній бомбі загарбники скинули на Харків і Тернову.

Тривають бої поблизу Вовчанська. Станом на 13:00 українські воїни відбили один із чотирьох штурмів противника, уточнюється у зведенні Генштабу.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред