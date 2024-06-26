Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

З початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу, каже Повх.

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Бої у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михаїла Остроградського, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу.

Він також підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.

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"Цей анклав залишається заблокований силами оборони України... Вони (інші російські сили, - ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську - як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", - підкреслив Повх.

В той же час, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ситуація у Вовчанську мінлива. Тривають вуличні бої.

"Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку. Завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння. Що там фактично цілодобово й відбувається", - наголосив він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти РФ намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ, але в українських захисників є успіхи на Харківському напрямку.

Росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповів Юрій Повх.

Для того, щоб вибити російських окупантів з Харківської області потрібно проводити інтенсивні бойові дії та працювати спільно, каже командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

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