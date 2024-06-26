Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

Російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу.
Він також підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.
"Цей анклав залишається заблокований силами оборони України... Вони (інші російські сили, - ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську - як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", - підкреслив Повх.
В той же час, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ситуація у Вовчанську мінлива. Тривають вуличні бої.
"Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку. Завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння. Що там фактично цілодобово й відбувається", - наголосив він.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти РФ намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ, але в українських захисників є успіхи на Харківському напрямку.
Росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповів Юрій Повх.
Для того, щоб вибити російських окупантів з Харківської області потрібно проводити інтенсивні бойові дії та працювати спільно, каже командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
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