УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Деякі носії "Калібрів" ними не є: розкрито шахрайство РФ

Яна Ставська
15 жовтня 2023, 18:07 оновлено 15 жовтня, 18:21
Російські "носії "Калібрів" виходять у Чорне море з "сухопутними" комплексами "Тор", підкреслюють аналітики.
Деякі носії 'Калібрів' ними не є: розкрито шахрайство РФ
Російські пропагандисти вже самі заплуталися у власній брехні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські патрульні кораблі Чорноморського флоту проекту 22160 через своє погане спорядження виконували роль "канонерки" для "демонстрації прапора" у мирний час, а розміщення на їхніх бортах установок "Калібр" підтверджувалося хіба що у російських ЗМІ.

Як зауважили аналітики ресурсу Defense Express, буде помилкою вважати кораблі проекту 22160, найяскравіший приклад чому вже підірваний на міні "Павел Державин", носіями крилатих ракет "Калібр".

"Всупереч пропагандистським заявам, на таких кораблях нема пускових для відстрілу крилатих чи бодай протикорабельних ракет", - йдеться у публікації експертів.

відео дня

Кораблі проекту 22160 "Василий Быков", які відносяться до складу Чорноморського флоту РФ, є по суті патрульними корветами і доволі часто опиняються мішенню наших катерів-камікадзе саме як конвойна складова російських сил в акваторії Чорного моря.

"А наскільки недостатнім виявилось хоча би зенітне озброєння корветів цього типу, показала практика самих російських військових, які на вертолітних майданчиках проекту 22160 почали на постійній основі ставити "сухопутні" ЗРК "Тор", - пояснюють аналітики.

Водночас російські ЗМІ намагалися подати ці кораблі як черговий "аналоговнет" та вигадали, що ці судна начебто можуть бути споряджені ракетами "Калібр".

При цьому "свідчення" самих пропагандистів щодо розміщення зброї змінювалися теж неодноразово. Невдовзі з'явилася байка про їхню комплектацією вже не пусковими шахтами "Калібрів", а контейнерними пусковими установками Club-K для запуску чотирьох або протикорабельних ракет Х-35.

"Російські патрульні корвети проекту 22160 насправді виходять в море не з Club-K (як про це заявляли згодом росЗМІ), а радше із "сухопутними" комплексами "Тор", - пишуть аналітики.

Удари по Чорноморському флоту

Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору". А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

12 жовтня ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин" на морській міні.

Вже за кілька днів нові вибухи прогриміли біля берегів Севастополя. У ВМСУ спростували інформацію про пошкодження ракетного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Буян-М".

Втім, Україна не відмовляється від нових ударів по Чорноморському флоту. Як підкреслив представник ГУР, ЗСУ зосереджені на розірванні "сухопутного коридору" РФ до Криму до зими.

Тепер же Росія в умовах загрози з боку ЗСУ перебазує свої кораблі із захопленого Севастополя до Новоросійська.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ВМС Чорноморський флот ВМС України новини Криму
Реклама

Головне за день

Штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили – Барабаш

Штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили – Барабаш

18:51 Україна
США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

17:33 Світ
Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

17:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:03

Чому 17 жовтня не можна митися: прикмети і заборони дня

18:51

Штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили – Барабаш

18:12

Тімур та Інна Мірошниченко хрестили прийомного сина - перші кадри з таїнства

18:07

Деякі носії "Калібрів" ними не є: розкрито шахрайство РФ

17:45

Юрій Горбунов захопив мережу рідкісним фото з сином-крихіткою

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
17:33

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

17:18

Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

17:14

Травесті-діва Монро жорстко відповіла на питання про особисте життя

17:05

Мітинги та збір коштів: подружжя з Великобританії зібрали мільйон для українців

Реклама
17:00

Ідеальна вечеря для осінніх вечорів: рецепт лазаньї для лінивих за 30 хвилин

16:54

Експерт назвала 2 найпотужніші і дешеві чистячі засоби для унітазу

16:53

РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста – підполковник ДПСУ

16:28

Напад ХАМАС на Ізраїль розколов відносини Путіна і Нетаньяху - WSJ

16:19

Випаде мокрий сніг і дощ, налетить вітер: погода в Україні на тиждень

16:15

Страх українських дронів: росіяни будують нові огорожі в Севастопольській бухті

15:49

РФ стягнула резерви й націлилася на захоплення великого міста України – генерал армії

15:46

Пам'ять - тільки 3 хвилини: тяжкохворий Брюс Вілліс перестав читати і майже не говорить

15:36

США підняли третій літак у напрямку Криму: в Мережі дізналися подробиці

15:33

Не зліть робітників: навіщо будівельники закладають яйця в стіни

15:19

Росія намагається знеструмити Херсон: завдано нових ударів по місту

Реклама
15:11

Мадонна з українським прапором і в українському капелюсі відкрила світове турне

15:09

"Ми готуємося": диктатор Путін заговорив про війну РФ проти США

14:40

Втікач Дмитро Ступка в США похвалився фото з красунею-коханою

14:27

Помер соліст Національної опери України Олександр Востряков

14:24

РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою - The Economist

14:12

Тільки 30% знайдуть на зображенні відмінності: ця оптична ілюзія закрутить вам голову

14:09

Місячний календар 16 жовтня 2023: Місяць обіцяє вирішення фінансових проблем

13:34

Новий чоловік Дорофєєвої публічно влаштував їй сцену ревнощів через блогера

13:07

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин - боєць ЗСУ

13:05

7 вправ на 7 хвилин: ідеальний спосіб, як прибрати складки на спиніВідео

13:01

Діяти потрібно швидко: професор назвала перші ознаки облисіння у чоловіків

13:01

Гороскоп Таро на тиждень 15-22 жовтня: Леву - новий початок, Рибам - розчарування

12:51

Служба безпеки України завдала влучного удару по підстанції на БілгородчиніВідео

12:26

Можна бити ракетами і артилерією: у розвідці Британії назвали ключову мету ЗСУ

12:15

Що приготувати з вчорашньої картоплі: 3 фантастичні страви

12:11

Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з українською телеведучою

12:09

На столі і краплі не залишиться: це найулюбленіший салат всіх чоловіків - рецепт

12:05

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

11:32

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

11:23

"Цей історичний момент вже почався": коли війна остаточно закінчиться - прогноз для України

Реклама
11:19

Навіщо пірати носили сережки: 4 причини, які вас здивують

11:17

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня 2023: Бику - відповідь за невдачі в особистому житті, Коню - заборонений потяг

11:12

Путін вибухнув абсурдною заявою про контрнаступ ЗСУ

10:54

РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

10:32

Як очистити шви між плиткою на підлозі: господині назвали найкращий спосіб

10:31

У Польщі почалися парламентські вибори: як результати вплинуть на Україну

10:18

РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська: чи є ризик ракетних ударів по Україні

09:49

Гості благатимуть дати цей рецепт: готуємо курячі рулетики з сиром, покрокове приготування

09:42

Церковне свято 16 жовтня: що не можна робити на Лонгіна Сотника

09:41

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну і назвав умову - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти