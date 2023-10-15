Деякі носії 'Калібрів' ними не є: розкрито шахрайство РФ

Російські "носії "Калібрів" виходять у Чорне море з "сухопутними" комплексами "Тор", підкреслюють аналітики.

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Російські пропагандисти вже самі заплуталися у власній брехні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські патрульні кораблі Чорноморського флоту проекту 22160 через своє погане спорядження виконували роль "канонерки" для "демонстрації прапора" у мирний час, а розміщення на їхніх бортах установок "Калібр" підтверджувалося хіба що у російських ЗМІ.

Як зауважили аналітики ресурсу Defense Express, буде помилкою вважати кораблі проекту 22160, найяскравіший приклад чому вже підірваний на міні "Павел Державин", носіями крилатих ракет "Калібр".

"Всупереч пропагандистським заявам, на таких кораблях нема пускових для відстрілу крилатих чи бодай протикорабельних ракет", - йдеться у публікації експертів. відео дня

Кораблі проекту 22160 "Василий Быков", які відносяться до складу Чорноморського флоту РФ, є по суті патрульними корветами і доволі часто опиняються мішенню наших катерів-камікадзе саме як конвойна складова російських сил в акваторії Чорного моря.

"А наскільки недостатнім виявилось хоча би зенітне озброєння корветів цього типу, показала практика самих російських військових, які на вертолітних майданчиках проекту 22160 почали на постійній основі ставити "сухопутні" ЗРК "Тор", - пояснюють аналітики.

Водночас російські ЗМІ намагалися подати ці кораблі як черговий "аналоговнет" та вигадали, що ці судна начебто можуть бути споряджені ракетами "Калібр".

При цьому "свідчення" самих пропагандистів щодо розміщення зброї змінювалися теж неодноразово. Невдовзі з'явилася байка про їхню комплектацією вже не пусковими шахтами "Калібрів", а контейнерними пусковими установками Club-K для запуску чотирьох або протикорабельних ракет Х-35.

"Російські патрульні корвети проекту 22160 насправді виходять в море не з Club-K (як про це заявляли згодом росЗМІ), а радше із "сухопутними" комплексами "Тор", - пишуть аналітики.

Удари по Чорноморському флоту

Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору". А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

12 жовтня ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин" на морській міні.

Вже за кілька днів нові вибухи прогриміли біля берегів Севастополя. У ВМСУ спростували інформацію про пошкодження ракетного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Буян-М".

Втім, Україна не відмовляється від нових ударів по Чорноморському флоту. Як підкреслив представник ГУР, ЗСУ зосереджені на розірванні "сухопутного коридору" РФ до Криму до зими.

Тепер же Росія в умовах загрози з боку ЗСУ перебазує свої кораблі із захопленого Севастополя до Новоросійська.

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