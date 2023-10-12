'Бавовна' буде: у ГУР назвали 'жирні' цілі для БПЛА і ракет у Криму

Україна продовжить бити по логістиці і потужностях ворога у Криму у рамках плану щодо розриву "сухопутного" коридору РФ до цієї зими.
Як розповів в інтерв'ю Українській правді представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, зараз окупанти гарячково шукають додаткових шляхів постачання (як альтернативу Кримському мосту).
"Остання інформація, яка є, це та, що Росія зараз намагається відновити залізницю з Ростовської області на наші окуповані території. Це ще раз свідчить про те, що це (вибухи у Криму - Главред) для них загроза. Ми розуміємо, плануємо свої дії", - відповів Скібіцький.відео дня
Він підкреслив, що це залежатиме від зброї, яку матимуть ЗСУ.
"Росіяни знаходяться не на лінії фронту, а у глибині. Відповідно, це високоточне озброєння далекої дальності дії, інші методи, сили й засоби для порушення цих комунікацій", - сказав представник ГУР.
Але у ЗСУ є й інші об'єкти, які є критичними для Росії і першочерговими цілями для Сил оборони.
"Системи управління, системи ППО, носії крилатих ракет "Калібр". Тому цю роботу будемо виконувати", - наголосив Скібіцький.
Удари по Криму
Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.
"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору". А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.
На думку Романа Світана, з такими темпами українські військові мають усі шанси прорвати сухопутний коридор РФ до Криму до Нового року.
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