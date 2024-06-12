УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки"

Яна Ставська
12 червня 2024, 19:07оновлено 12 червня, 19:46
45
Російські окупанти випустили по Україні 30 різних повітряних цілей.
Під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала
РФ вдарила по Києву та області ракетами / Колаж Главреда. Фото: Нацполіція

Під час ракетного удару по Києву та області, 12 червня, російські окупанти випустили ракети з касетною боєчастиною. Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Як вказується у повідомленні поліції Київщини, вранці правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

"Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів", - ідеться у повідомленні.

відео дня

Громадянам категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Ракетний удар по Україні 12 червня - головне

Вранці 12 червня Росія атакувала ракетами і дронами Київську, Дніпропетровську, Полтавську та інші області.

Як доповідали Повітряні сили, РФ застосувала 30 повітряних засобів, з них - 6 ракет і 24 "Шахеди". Зокрема, один "Іскандер", один "Кинджал" і чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Збити не вдалося тільки балістичну ракету "Іскандер".

Вибухи гриміли у Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Влучань у критичну інфраструктуру на Київщині не було. Однак сталась пожежа на території промислового обʼєкта. Є пошкоджена цивільна інфраструктура.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Київська область вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

США ввели нові жорсткі санкції проти Росії та "друзів": ЄС згоди не дійшов

США ввели нові жорсткі санкції проти Росії та "друзів": ЄС згоди не дійшов

20:42 Світ
Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи

Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи

20:38 Синоптик
Росія модернізувала для ударів по Україні Х-101: вона "дуже проблемна"

Росія модернізувала для ударів по Україні Х-101: вона "дуже проблемна"

19:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося 14774

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується 5345

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи 5103

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

Куди діваються видалені фото з телефону: про цю таємницю ґаджета знають одиниці 2271

Куди діваються видалені фото з телефону: про цю таємницю ґаджета знають одиниці

Останні новини

20:42

США ввели нові жорсткі санкції проти Росії та "друзів": ЄС згоди не дійшов

20:38

Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи

20:15

Як відмити витяжку від жиру всередині: давно забутий, але дуже хороший спосібВідео

19:54

Росія модернізувала для ударів по Україні Х-101: вона "дуже проблемна"

19:52

Відомий продюсер підтвердив стосунки з новим бойфрендом - ніжні фото

Відключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – ГончарВідключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – Гончар
19:50

Створення унікального стилю — як виразити себе через моду? новости компании

19:47

Україна і США підпишуть гарантії безпеки вже завтра - Білий дім

19:34

"Мирні саміти та переговори не зупинять війну": Гончар назвав єдиний шанс на мир

19:31

Короткі шорти для активного відпочинку - різні моделі та фасон новости компании

Реклама
19:07

Під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки"

18:59

Як прибрати наліт усередині бачка унітазу: швидкий спосіб, який добре допоможеВідео

18:40

Графіки вимкнення світла 13 червня: електроенергії не буде лише дві години

18:19

Реакція на заяви Москви: Боррель заговорив про припинення вогню в Україні

17:56

4 суворі заборони: що категорично не можна робити в день Вознесіння Господнього

17:54

Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: багато загиблих і пораненихФотоВідео

17:50

Мода для прогулянок - тренди для весняних прогулянок у 2024 році новости компании

17:49

Чим найкраще відмити душову кабіну: дуже легкий і простий спосібВідео

17:30

Найкращі пропозиції модних сумок на весну/літо 2024 року новости компании

17:29

Так звана конференція Федерації боксу нелегітимна, протоколи сфальсифіковані - боксер актуально

17:26

Порошенко відпрацьовує кремлівську методичку, говорячи в унісон із Пєсковим, - Олещук

Реклама
17:26

"Усі - лідери у своїх командах": відомий тренер дав прогноз для збірної України на Євро-2024

17:05

ЗСУ уразили одразу два новітні Су-57 на території РФ: в ГУР розкрили ступінь пошкоджень

17:04

Зірка Жіночого кварталу зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Мені так страшно"

16:50

Росію посадять за стіл - на Саміті миру хочуть озвучити рішення про переговори

16:40

Україна може отримати F-16 влітку: у Міноборони Нідерландів дали відповідь

16:24

Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: 3 безпрограшні трюки

16:17

РФ готує другу хвилю наступу на Харківщині: названо головну ціль ворога

16:10

Просила евтаназію: померла легендарна французька співачкаВідео

16:05

Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ

16:01

Чому не в ЗСУ і чи оновив дані в ТЦК: Клопотенко відповів на "гарячі" запитання

15:58

В Україні 12 червня вимикатимуть світло пізніше: в "Укренерго" змінили графік

15:57

Чому у посудомийних машин немає вікна, а у пральних машин є

15:32

У Меладзе і Джанабаєвої все добре: інтимне фото потрапило в мережу

15:28

Як розмножити полуницю вусами: прості, але дуже хороші порадиВідео

15:11

Українцям дадуть гроші на оплату ЖКГ: як компенсують підвищення тарифу на світло

14:44

Коли припиняться дощі й повернеться спека: синоптик назвала дату

14:27

Смачно та корисно: що можна приготувати з шовковиці – поради на будь-який смакВідео

14:12

Що їсти, щоб набрати норму білка на день: як влаштувати "перезапуск" організму

14:11

Угорщина не братиме участі: Орбан різко відповів на рішення НАТО щодо України

13:51

Співачка SOWA: артистам-утікачам усе сходить із рукЕксклюзив

Реклама
13:50

Костянтин Войтенко зізнався, чому на весіллі він та наречена були в чорному

13:35

Валюха зі "Сватів" розповіла про удар, який стався з нею через серіал

13:23

Блекаут у відповідь: чи зможе Україна знищити енергосистему Росії

13:22

У Києві відбудеться Благодійний Забіг Честі імені Рекрута актуально

12:53

Що буде з енергетикою в Україні: експерт розібрав підґрунтя російських обстрілів

12:46

У Раді з’явився законопроект про "економічне бронювання": як працюватиме

12:40

Що відбувається в організмі, якщо пити багато кави: на який ризик усім варто звернути увагу

12:03

Rheinmetall у 2024 році запустить в Україні виробництво БМП Lynx - Handelsblatt

12:00

"Максимальне знищення ворога": Сирський розповів про ситуацію на фронті

11:58

Опру Вінфрі терміново госпіталізували: що сталося

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти