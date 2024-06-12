Під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки"

Російські окупанти випустили по Україні 30 різних повітряних цілей.

https://glavred.net/ukraine/pid-chas-masovanogo-udaru-po-kiyevu-ta-oblasti-rosiya-zastosuvala-kasetki-10572530.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Києву та області ракетами / Колаж Главреда. Фото: Нацполіція

Під час ракетного удару по Києву та області, 12 червня, російські окупанти випустили ракети з касетною боєчастиною. Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Як вказується у повідомленні поліції Київщини, вранці правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

"Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів", - ідеться у повідомленні. відео дня

Громадянам категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Ракетний удар по Україні 12 червня - головне

Вранці 12 червня Росія атакувала ракетами і дронами Київську, Дніпропетровську, Полтавську та інші області.

Як доповідали Повітряні сили, РФ застосувала 30 повітряних засобів, з них - 6 ракет і 24 "Шахеди". Зокрема, один "Іскандер", один "Кинджал" і чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Збити не вдалося тільки балістичну ракету "Іскандер".

Вибухи гриміли у Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Влучань у критичну інфраструктуру на Київщині не було. Однак сталась пожежа на території промислового обʼєкта. Є пошкоджена цивільна інфраструктура.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред