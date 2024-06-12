Під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки"

Під час ракетного удару по Києву та області, 12 червня, російські окупанти випустили ракети з касетною боєчастиною. Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
Як вказується у повідомленні поліції Київщини, вранці правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.
"Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів", - ідеться у повідомленні.відео дня
Громадянам категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.
Ракетний удар по Україні 12 червня - головне
Вранці 12 червня Росія атакувала ракетами і дронами Київську, Дніпропетровську, Полтавську та інші області.
Як доповідали Повітряні сили, РФ застосувала 30 повітряних засобів, з них - 6 ракет і 24 "Шахеди". Зокрема, один "Іскандер", один "Кинджал" і чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Збити не вдалося тільки балістичну ракету "Іскандер".
Вибухи гриміли у Київській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.
Влучань у критичну інфраструктуру на Київщині не було. Однак сталась пожежа на території промислового обʼєкта. Є пошкоджена цивільна інфраструктура.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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