Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

У ніч на середу, 12 червня, російські окупанти здійснили комбінований пуск ракет і дронів по українських містах. У Києві та області прогриміли вибухи.
Повітряна тривога 12 червня - "Шахеди" атакували області
Повітряна тривога була оголошена на сході і півдні України, потім поширилась по всій території країни. ПС ЗСУ доповідали про масований пуск окупантами "Шахедів" з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Реєструвався рух дронів північним сходом, сходом та півднем України. Вибухи прогриміли у Дніпропетровській області у звʼязку з роботою систем ППО.
Росія підняла Ту-95 та вивела кораблі
Окремо моніторингові канали повідомляли про зліт стратегічної авіації в Саратовській області - трьох Ту-95.
Також фіксувалася активність чотирьох ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях з загальним боєзапасом у 28 крилатих ракет "Калібр".
О 3:30 Повітряні сили підтвердили пуски ракет з літаків ТУ-95мс.
Ракетний удар 12 червня - де вибухи
За повідомленням ЗСУ, крилаті ракети росіян ввійшли у повітряний простір України двома групами через Сумську область - спершу рухаючись у бік Полтавської області (район Миргорода), потім змінюючи маршрут у бік Київської та Черкаської областей.
Вибухи у Києві - що відомо
Близько 4:00 у Київську область зайшла перша група крилатих ракет Х-101. Крім того, моніторингові ресурси фіксували зліт МіГ-31К і пуски "Кинджалів".
У Києві прогриміли вибухи - працювали системи протиповітряної оборони.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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