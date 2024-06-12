Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

Напередодні спостерігалася активність ворожої стратегічної авіації та кораблів у Чорному морі.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-vypustila-po-ukraine-rakety-i-drony-progremeli-vzryvy-v-oblastyah-10572347.html Посилання скопійоване

Росія завдала масованого удару по Україні 12 червня / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

У ніч на середу, 12 червня, російські окупанти здійснили комбінований пуск ракет і дронів по українських містах. У Києві та області прогриміли вибухи.

Повітряна тривога 12 червня - "Шахеди" атакували області

Повітряна тривога була оголошена на сході і півдні України, потім поширилась по всій території країни. ПС ЗСУ доповідали про масований пуск окупантами "Шахедів" з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Реєструвався рух дронів північним сходом, сходом та півднем України. Вибухи прогриміли у Дніпропетровській області у звʼязку з роботою систем ППО.

відео дня

Росія підняла Ту-95 та вивела кораблі

Окремо моніторингові канали повідомляли про зліт стратегічної авіації в Саратовській області - трьох Ту-95.

Також фіксувалася активність чотирьох ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях з загальним боєзапасом у 28 крилатих ракет "Калібр".

О 3:30 Повітряні сили підтвердили пуски ракет з літаків ТУ-95мс.

Ракетний удар 12 червня - де вибухи

За повідомленням ЗСУ, крилаті ракети росіян ввійшли у повітряний простір України двома групами через Сумську область - спершу рухаючись у бік Полтавської області (район Миргорода), потім змінюючи маршрут у бік Київської та Черкаської областей.

Ту-95 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вибухи у Києві - що відомо

Близько 4:00 у Київську область зайшла перша група крилатих ракет Х-101. Крім того, моніторингові ресурси фіксували зліт МіГ-31К і пуски "Кинджалів".

У Києві прогриміли вибухи - працювали системи протиповітряної оборони.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред