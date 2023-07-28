УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні - Politico

Анна Ярославська
28 липня 2023, 06:47 оновлено 28 липня, 06:57
137
США планують у серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після цього танки будуть відправлені в Україну.
Танк Abrams, прапор США
Танки Abrams будуть в Україні у вересні - ЗМІ /Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні 2023 року. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, США планують в серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені в Україну.

Як повідомив представник оборонної галузі та помічник конгресмена, перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків. Всього США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону.

відео дня

Представник Пентагону полковник Мартін О'доннелл заявив, що США працюють над тим, щоб доставити танки в Україну якомога швидше. При цьому він відмовився назвати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, перша серія модифікацій танків вже зроблена. Однак поки незрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Зазначається, що перед тим, як українські військові зможуть почати експлуатацію танків, вони повинні завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер в Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України Танк Abrams
Реклама

Головне за день

У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

09:06 Україна
"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкою

"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкою

08:57 Спорт
ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках – ISW

ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках – ISW

08:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:06

У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

08:57

"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкоюВідео

08:36

"Служити будуть всі": Чмут дав прогноз щодо мобілізації в Україні

08:34

Чи варто боятися російських "Ланцетів"?Погляд

08:11

ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках – ISW

Восени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - СвітанВосени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - Світан
07:35

Бив підлеглого битою: у Рівненській області затримали головного воєнкомаВідео

06:47

Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні - Politico

06:37

Що зараз відбувається в Росії?Погляд

05:50

Чим підгодувати полуницю після збору ягід: прості поради для кожного дачника

Реклама
05:25

Британець, що зірвав джекпот, втратив весь виграш: його покупки вас здивують

04:50

Від напою не зможете відірватися: скільки потрібно цукру на 1 літр компоту

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 липня

03:45

"Треба багато зброї": Карась пояснив, як Захід може відреагувати на залякування РФВідео

03:00

Белла Хадід порушила мовчання після "зриву" та клініки

02:30

Як змусити гортензію поміняти колір: лайфхак від досвідчених садівників

02:00

"Ми не можемо чекати 10 років": Карась розповів, чи готовий Захід довести РФ до розвалуВідео

01:30

Навіщо тенісний м'ячик в гаражі: хитрий лайфхак допоможе не "коцнути" авто

27 липня, четвер
23:51

Не знала столицю Румунії: силіконова Міс-Москва епічно зганьбилася відсутністю розуму

23:37

Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

23:12

Дружина Іраклі Макацарія захопила стрункою фігурою після пологів

Реклама
22:58

"Білорусь буде в повній ізоляції" : біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація

22:55

"РФ хоче знищити Україну": українські порти можуть зникнути через 2-3 місяці - Гуменюк

22:48

Віталій Портников. Новий етап наступу ЗСУ розпочавсяВідеоблоги

22:44

Плюс 6 кілограм: українська актриса розповіла, як поправилася

22:43

Йосип Пригожин розкритикував "жорстокого диктатора" Пугачову

22:37

Вимагали потиснути руку та погрожували: тренер Харлан приголомшила подробицями скандалу

22:29

Російських туристів викинули з Батумі: у місті відгриміли протести

21:53

Скоро в Криму може бути гучно, там з'явилася нова база окупантівФото

21:33

"Зміна влади": експерт розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна

21:17

Провал зернової угоди: в Євросоюзу немає коштів на транзит зерна з України - Reuters

21:11

Вперше за час війни: Брежнєва повернулася до Києва після чуток про розлученняВідео

21:09

ЗСУ звільнили село Старомайорське - ЗеленськийВідео

20:42

Підробив документи і поїхав на Мальдіви: нардепу Арістову повідомили про підозру

20:15

ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак"

19:52

"Перекинули навчених бійців": у США розкрили про успіхи ЗСУ на фронті - CNN

19:28

Померла Шинейд О'Коннор - поліція пролила світло на смерть музичної легенди

19:25

Як правильно доглядати за соняшниками: головні поради для хорошого врожаю

19:22

ЗСУ "просмажили" окупантів касетними боєприпасами: позиції росіян палалиВідео

19:10

На арену вийшла трійка "заклятих друзів" світуПогляд

19:08

"Натискають кнопку, вбиваючи наших друзів": у ЗСУ розповіли про нову зброю в РФ

Реклама
19:00

Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

18:59

"Вагнер" звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона

18:45

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

18:15

Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник": Авраменко дав відповідь

17:51

"Російські гроші не пахнуть кров'ю": у Зеленського накинулися на FIE через Харлан

17:50

"Його це злило": Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка

17:40

Чому не можна заважати сиру воду з кип'яченою в чаї: до чого це призведе

17:32

Рада зробила крок до відновлення е-декларування: без ризиків для військових

17:20

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

17:16

Могилевська показала свою маму в молодості

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти