Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні - Politico

США планують у серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після цього танки будуть відправлені в Україну.

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Танки Abrams будуть в Україні у вересні - ЗМІ /Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні 2023 року. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, США планують в серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені в Україну.

Як повідомив представник оборонної галузі та помічник конгресмена, перша партія Abrams буде включати від 6 до 8 танків. Всього США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону.

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Представник Пентагону полковник Мартін О'доннелл заявив, що США працюють над тим, щоб доставити танки в Україну якомога швидше. При цьому він відмовився назвати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, перша серія модифікацій танків вже зроблена. Однак поки незрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Зазначається, що перед тим, як українські військові зможуть почати експлуатацію танків, вони повинні завершити курс навчання тривалістю приблизно 10 тижнів на армійській базі Графенвер в Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

5 квітня стало відомо, що в Міністерстві оборони США закінчують закупівлю необхідного обладнання для навчання українських танкістів.

6 квітня повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України.

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