Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки

Іспанія також відправила до України польовий госпіталь, який обладнаний відділенням невідкладної хірургії.

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Іспанія заявила про передавання Україні 4 танків Leopard 2 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Міноборони Іспанії повідомило про відправку до України чотирьох танків Leopard 2A4 та іншої військової техніки наступного тижня.

Окрім танків, до України морем будуть передані 10 БТРів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги.

У повідомленні іспанського Міноборони зазначається, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

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Іспанія також відправила до України польовий госпіталь. Він обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Німеччина передала Україні Gepard, Biber та багато обладнання. Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

США передадуть Україні касетні боєприпаси. Дебати щодо цього тривали декілька місяців, адже касетні боєприпаси заборонені у більшості країнах. Касетна зброя вибухає в повітрі, випускаючи від десятків до сотень менших боєприпасів.

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