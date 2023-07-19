УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки

Юлія Куришко
19 липня 2023, 12:55 оновлено 19 липня, 12:59
79
Іспанія також відправила до України польовий госпіталь, який обладнаний відділенням невідкладної хірургії.
Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки
Іспанія заявила про передавання Україні 4 танків Leopard 2 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Міноборони Іспанії повідомило про відправку до України чотирьох танків Leopard 2A4 та іншої військової техніки наступного тижня.

Окрім танків, до України морем будуть передані 10 БТРів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги.

У повідомленні іспанського Міноборони зазначається, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

відео дня

Іспанія також відправила до України польовий госпіталь. Він обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Німеччина передала Україні Gepard, Biber та багато обладнання. Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

США передадуть Україні касетні боєприпаси. Дебати щодо цього тривали декілька місяців, адже касетні боєприпаси заборонені у більшості країнах. Касетна зброя вибухає в повітрі, випускаючи від десятків до сотень менших боєприпасів.

Більше цікавих новин:

війна в Україні військова допомога новини Іспанії
Реклама

Головне за день

Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портів

Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портів

12:53 Україна
Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:46 Україна
До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

10:07 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:48

Рік без Руслани Писанки: чоловік ведучої поділився спогадами про дружину

13:44

Що відбувається з "відпрацьованими" клонами Путіна: експерт розповів про "Удмурта"

13:34

ЗМІ: шлюб Меган Маркл і принца Гаррі "терпить крах"

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan NavaraПогляд

13:14

Коли правильно хреститися в церкві: є 3 важливих моменти

Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - СелезньовУкраїна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - Селезньов
13:11

Буде непросто: три знаки зодіаку, яким август принесе труднощі

13:03

"Не могли вирішити": пара дозволила собаці вибрати стать своєї майбутньої дитини

12:55

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки

12:53

Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портівФото

Реклама
12:40

Джіджі Хадід заарештували за зберігання наркотиків

12:34

У чому користь помідора черрі: маленькі борці з серйозними захворюваннями

12:31

6 головних помилок, через які рис виходить несмачним: їх допускають всі

11:49

РФ може підірвати ЗАЕС: ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною

11:46

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:27

Зустрічайте "Велике коло" - нове тревел-шоу про навколосвітню подорож від 1+1Відео

11:12

ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупантаВідео

10:59

У Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України

10:50

Як не залишитися без консервації на зиму: чому здуваються банки і що робити

10:43

Смерть або усунення Путіна: ексспівробітник КДБ назвав роль двійників диктатораВідео

10:35

Могильщик розповів, що відбувається з жіночими імплантами після смертіВідео

Реклама
10:07

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

09:57

Як позбутися від скрипу зубами уві сні: 5 речей, від яких потрібно відмовитися

09:47

Загинули в один день, рятуючи побратимів: війна забрала життя двох медиків-добровольців

09:36

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

09:31

Наречена дізналася про зраду за день до весілля: нареченого чекала епічна помста

09:23

"Вдарився у релігію": після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку

08:57

Навіщо Путіну потрібні двійники?Погляд

08:37

Гороскоп на завтра 20 липня 2023: Овнам пора збирати гроші, Ракам дадуть урок

08:35

Відкриті до нового досвіду: 5 знаків зодіаку, які легко заводять нові стосунки

08:32

Війну можна виграти, РФ - більш "тендітна", ніж визнають у Кремлі - Воллес

07:42

Вибухи в окупованому Криму: горить полігон і детонує склад БК окупантів

07:05

Навіть генії не знайдуть відповіді на загадку: треба знайти змію серед черепах

06:51

У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи: що відомоВідео

06:34

Урожай буде нескінченним: як правильно зібрати насіння з огірків

06:27

На фронті встановилася динамічна рівновага: що це означаєПогляд

06:25

Чому "з днем народження" неправильно писати з великої літери: пояснення АвраменкаВідео

04:35

"Путіну робили пластичні операції": експерт пояснив критерії підбору двійниківВідео

04:00

Яке сьогодні свято 19 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Порушує етикет не тільки при дворі: Меган Маркл застукали в Каліфорнії

02:30

Догляд за цибулею після пожовтіння листя: дачники розкрили секрет порятунку врожаю

Реклама
01:51

Стане вашою улюбленою стравою: як варити перловку, щоб вона була м'якою

01:20

"Роблять пластику і вчать поведінці": експерт розкрив, як знаходять двійників ПутінаВідео

00:41

На дочку української актриси в Туреччині напала росіянка

18 липня, вівторок
23:47

Навіщо? Все одно скажуть "перевзувся": Монатік розповів про перехід на українськуВідео

23:32

Банки можуть здутися і зірвати: навіщо перевертати консервацію, поки вона гаряча

23:19

Нова обраниця Білла Гейтса спровокувала чутки про заручини

23:15

Путін говорив про захоплення України 20 років тому, Захід закрив на це очі - Саакашвілі

22:27

ППО, боєприпаси і броня для ЗСУ: всі підсумки засідання Рамштайн-14

22:21

Нереальна головоломка підірве мозок: потрібно знайти 10 відмінностей

21:57

"Зброї буде більше": в ОП заінтригували гучною заявою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти